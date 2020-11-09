台股盤中、收盤雙寫歷史新高 內外資歸隊 三大法人大買253億元

在美股期指強漲帶動下，台股今 (9) 日跟隨亞股開高，由台積電、聯電、大立光等權值股領軍，各類股百花齊放，加權指數站穩萬三，盤中最高衝上 13149 點，終場大漲逾 150 點收 13127 點，雙寫歷史新高，外資今天再加碼逾 200 億元，三大法人合計買超 253 億元。

台股今日成交值放大至 2200 億元，觀察籌碼面，外資今日再買超 212.73 億元，為連 6 買；投信持續賣超 5.89 億元；自營商則轉為買超 46.5 億元，終止連 3 買，三大法人合計買超 253.35 億元。

拜登將入主白宮，市場不確定因素消除，權值股普遍吸引資金進駐，台積電今日股價續揚，上漲 1.3%，終場收在 458.5 元，市值攀升至 11.88 兆元；聯電也重獲法人青睞，股價漲逾 4%，收 31.8 元；大立光開高走高，大漲近 4%，收 3265 元；鴻海終場漲近 2%，收在 81.2 元。

其他權值股方面，金融族群同步表現亮眼，以富邦金漲 1.8% 最為強勢，國泰、兆豐也有近 1% 的漲幅；此外，華碩、日月光投控、中租 - KY、國巨、亞德客 - KY 等漲勢也不俗。

觀察其他盤面焦點，半導體晶圓封測廠精材擬斥 5.57 億元資本支出，擴產 8 吋晶圓級封裝，今日股價直奔漲停 156.5 元；王品第 3 季財報報喜，每股稅後純益 3.6 元，改寫 26 季新高，激勵股價跳空漲停鎖在 85.4 元；撼訊第 3 季轉盈，第 4 季受惠顯卡價格喊漲，毛利率可望提升，帶動連續 2 個交易日噴出漲停。