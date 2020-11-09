默克加碼投資高雄 打造半導體沉積材料重鎮

德國半導體材料大廠默克 (MRK-US) 將加碼投資高雄，規劃分 5 年擴大路竹廠房的規模，打造半導體沉積材料重鎮，此次投資金額也將超越以往的總和。高雄市經發局長廖泰翔強調，會全力協助默克投資進度，並透過「重大投資小組會議」跨局處溝通。

默克為半導體材料供應商，之前曾投資新台幣 1 億元，在高雄設立默克在亞洲的第一座積體電路 (IC) 材料應用研究與開發中心，這次擴大投資高雄廠，預計將增加 40% 至 50% 的產能及人力，支援台灣半導體產業持續邁向奈米級的先進製程發展。

台灣默克集團董事長謝志宏指出，今年新冠肺炎疫情衝擊全球經濟，意外帶動電子科技領域商機、加速數位轉型，尤其是 5G 通訊及 AI 科技產業均受惠成長，帶動半導體材料供應需求持續增加。

默克表示，高雄廠將部署為半導體沉積材料重鎮，並於未來 5 年內持續進行投資與擴產計畫，在地建立更完善的研發、品管及生產先進材料的設備與能力，成為最本土化的國際夥伴，支援台灣半導體邁向奈米級先進製程。

廖泰翔指出，目前橋頭科學園區、仁武產業園區均加速開發中，加上串連路科、南科及楠梓加工區的南部科技廊道也正在成形，吸引不少大廠回流高雄。因此，經發局除成立「招商投資平台」打造投資高雄隊外，也已經主動拜會默克等企業了解需求，並透過「重大投資小組會議」跨局處溝通，力求讓投資進度彎道超車、迅速達陣。