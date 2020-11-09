鼎炫-KY前三季賺5.32億元超越去年全年 EPS 10.42元

疫情吹起的遠距商機，帶動筆電和平板需求成長，EMI 材料暨衡器製造廠鼎炫 - KY(8499-TW) 營運也持續攀高，今 (9) 日公布最新財報，第三季稅後純益 2.6 億元，每股純益 5.08 元，前三季稅後純益 5.32 億元，已超越去年全年，且每股純益 10.42 元。

鼎炫 - KY 2020 年第三季 7.21 億元，毛利率為 60.89%，季增 4.96 個百分點，年增 9.56 個百分點，稅後純益 2.6 億元，每股純益 5.08 元；

鼎炫 - KY 2020 年前三季營收 16.75 億元，毛利率 56.76%，年增 9.24 個百分點，稅後純益 5.32 億元，每股純益 10.42 元。

鼎炫 - KY 表示，第三季受惠 EMI 材料事業動能強勁，在遠距商機中帶動客戶既有材料訂單需求提升，加上主要客戶新機種上市前備貨力道強，挹注旗下生產基地產能稼動率保持高檔，且集團積極優化產品結構、改善生產製程、增進自動化生產效益，第三季整體毛利率、營業利益率均較去年同期大幅提升。

鼎炫 - KY 指出，隨著 5G 技術開始進入商轉，國際大廠均積極搶推 5G 相關產品並布局高階 WiFi 市場，加上消費性電子產品小型、輕薄化、智能化之發展趨勢不變，對於終端應用產品的電磁屏蔽、晶片散熱等材料使用量明顯提升。

鼎炫 - KY 擁有垂直整合從導電原料研發生產、模切加工與提供客戶客製化電磁干擾解決方案之專業能力，近年更加速各項新產品開發進程並陸續上市多款新材料，積極完善豐富 EMI 屏蔽、散熱、絕緣、保護等材料領域產品線，有助提高 EMI 材料事業市場競爭門檻，並為材料事業帶來持續良好成長動能。

展望 2020 年第四季，鼎炫 - KY 持審慎樂觀看法，看好短期全球居家辦公、遠距教學需求不減，且隨著主要客戶陸續推出新機種，有助於挹注集團旗下 EMI 材料事業維持穩定接單。

衡器事業方面，近期接單及出貨情況已逐漸回溫，旗下 T-Scales 衡器自有品牌更陸續推出智能衡器產品，結合產品追溯、AI 人工智慧辨識菜品、秤重打印、第三方電子支付、交易數據採集管理、市場宣傳與政令宣導等多元功能，可望帶動中國農改超商機持續發酵並創造新一波銷售動能，整體營運有望在 EMI 材料及衡器事業雙引擎帶動而有表現。