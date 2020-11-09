晶心科布局多領域效益顯現 明年RISC-V業績年增三成

晶心科 (6533-TW) 今 (9) 日召開法說會，總經理林志明指出，隨著 RISC-V 進軍 IOT、MCU 領域進入收割期，加上推出更多 25、45 系列新品，明年 RISC-V 授權金、權利金將成長，法人估，晶心科明年 RISC-V 業績將年增三成以上。

林志明指出，今年 IP 授權合約數持續提升，至今年第三季為止，授權合約 120 件，已近去年全年的 141 件；前三季前十大客戶營收貢獻約 6 成，應用涵蓋包括 AI、TDDI(觸控暨驅動整合 IC)、感測、無線網路、AI、MCU 等。

權利金方面，晶心科今年受惠 TDDI 客戶量產動能強勁，相關權利金大幅成長，今年前三季權利金達 1 億元，接近去年全年 1.07 億元，全年權利金將可望較去年成長。

展望明年，林志明看好，隨著晶心科在中國布局的 IOT、MCU 等領域陸續發酵，加上明年北美客戶 AI 晶片進入設計定案 (Tape out)，RISC-V 授權金、權利金將同步成長，帶動公司明年邁向獲利。

晶心科第三季營收 1.05 億元，季增 2.94%，年減 17.97%，營益率 - 26.7%，較去年同期翻負，稅後虧損 0.29 億元，較去年同期轉虧，每股稅後虧損 0.69 元。