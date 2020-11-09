〈進出口統計〉旺季效應加持 出口連3月突破300億美元 挑戰連5紅

在電子貨類旺季需求拉抬下，加上傳產需求回穩，帶動 10 月出口值 322.3 億美元，不僅續創歷年單月新高，更是連續 3 個月單月出口值突破 300 億美元門檻，財政部統計處處長蔡美娜表示，在季節性因素與科技貨類需求挹注下，11 月出口毋須看淡，預期出口可望連 5 紅。

財政部統計處今 (9) 日發布 10 月進出口統計，單月出口值 322.3 億美元，較去年同期增加 11.2%，累計前 10 月出口值 2803.1 億美元，較去年同期增加 3.4%，但受新台幣升值影響，因此換算新台幣後，前 10 月出口值則微幅衰退 0.9%。

蔡美娜表示，受惠於新興科技與遠端商機持續發酵、消費性電子旺季效應與傳產貨類庫存回補等因素影響，帶動 10 月出口較去年同期增加 11.2%，其中又以電子零組件、資通訊視聽產品表現相對強勁，單月出口值分別為 129.7 億美元、46.4 億美元，雙雙創歷年單月新高，年增幅均高達 2 成以上。

另外，光學器材出口值 11.3 億美元也較去年同期增加 1.4 億美元，年增幅 14.2%。

至於礦產品、紡織品則受疫情衝擊拖累出口值持續衰退，其中礦產品出口值 4.5 億美元，較去年同期減少 7.1 億美元、年減幅 61.3%。

蔡美娜表示，10 月雖有中秋、國慶日兩個連續假期，導致工作天數減少，但受惠於疫情推升新興科技應用與數位轉型，加上國際品牌智慧型手機問市，帶動電子相關產品出口持續成長；另外，景氣回溫與庫存需求增加，也加快復甦腳步，進而拉抬 10 月出口表現。

展望後市，蔡美娜分析，從台積電日前法說釋出看好 5G 通訊需求，預期在季節性與科技產業結構性因素等帶動下，樂觀看待 11 月出口表現，可望創造連 5 紅，預估單月出口值增幅約 5% 到 8%。