大江新增歐美新客戶 訂單能見度看至明年上半年

大江生醫 (8436-TW) 董事長林詠翔今 (9) 日表示，由於高端消費市場尚未恢復，既有客戶下單量轉為保守，不過今年下半年起陸續接獲新客戶訂單，能見度已可看至明年上半年，彌補部分高端市場尚未恢復的缺口，法人預期，本季至明年第 2 季營運持穩，估單季營收、獲利約與今年第 3 季相當。

林詠翔指出，公司代工的品項多屬中高階產品，現階段僅中低階消費市場恢復往年水準，高階市場尚未復甦，客戶訂單轉為保守，加上終端消費需求仍不明朗，既有客戶庫存水位逐步降低，改成小量多次方式下單。

大江中國營收約占 7 成，歐美約占 13%，歐美地區經過幾年布局，已逐步發酵，並接獲大客戶訂單，加上今年遇上新冠疫情，啟動虛擬辦公室 VGO(Virtual Globalized Office)，藉此帶來 50-100 個新客戶，業績大幅成長 147%。

大江前 3 季受到疫情、產線調整影響，營運些微下滑，不過隨著客戶持續下單，初步可掌握到明年上半年，預期明年上半年營運將持平今年下半年。

大江看好，美國市場基期低，每年保健食品市場倍數成長，增幅快速，為縮短與歐美客戶交貨時程，擬以併購方式購買新廠，同時取得客戶訂單，已看準幾個標的，但受限疫情與價格，尚未有明確投產時程。

大江 10 月營收 6.31 億元，月減 2.04%、年減 12.27%；68 億元，年減 14.53%；第 3 季稅後純益 4.94 億元，季減 5.73%、年增 36.8%；前 3 季稅後純益 13.9 億元，年減 13.5%。