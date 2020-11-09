矽力9月純益年增35% 每股賺3.17元 Q3獲利挑戰創新高

電源管理 IC 大廠矽力 - KY(6415-TW) 今 (9) 日公告 9 月自結，稅後純益 2.93 億元，年增 35%，每股稅後純益 3.17 元；受惠手機、筆電、消費性電子需求回溫，矽力 9 月營收創新高，每股純益衝上 3 元，法人看好，矽力第三季每股純益挑戰 8 元，挑戰改寫新猷。

矽力 9 月營收 13.07 億元，月增 9.8%，年增 28.4%，第三季營收 36.58 億元，季增 10.81%，年增 27.1%，前三季營收 98.08 億元，年增 31.55%

矽力上半年受惠 5G 基地台新業務發酵，加上工控需求持穩，營收年增幅維持雙位數以上，下半年隨著手機、消費性電子回溫，以及居家辦公趨勢帶動筆電需求熱絡，第三季營收創歷史新高。

展望後市，外資認為，矽力持續受惠去美化趨勢，電源管理晶片需求強勁，加上今、明年基地台業務發展空間大，同時隨著應用端不斷擴大，包括自動化、伺服器主機板領域，後年獲利可望倍增，上看六個股本。

矽力也將在本周四舉辦法說會，將釋出第三季財報、第四季與明年展望，外資也將關注，基地台業務、去美化趨勢等議題。