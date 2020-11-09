廣明擺脫訴訟案影響 Q3單季虧轉盈每股賺0.79元

廣達 (2382-TW) 旗下廣明 (6188-TW) 今 (9) 日公告前 3 季財報，第 3 季單季轉虧為盈，稅後純益達 2.18 億元，每股純益 0.79 元，但受第 2 季認列賠償金拖累，累計前 3 季每股虧 0.24 元，虧損幅度則大幅收斂。

廣明第 3 季合併營收 27.07 億元，季增 5.09%、年增 39.64%，毛利率 20.49%，季減 4.38 個百分點、年減 0.34 個百分點，營益率 8.94%，季減 5.31 個百分點、年增 4.11 個百分點，稅後純益達 2.18 億元，由上季轉盈、年增 57.33%，每股純益 0.79 元。

累計廣明今年前 3 季營收達 76.38 億元、年增 17.7%，毛利率 22.37%、年增 1.66 個百分點，營益率 10.44%，年增 4.25 個百分點，但受上半年認列補償金拖累，稅後仍虧損 6747.7 萬元，由去年盈轉虧，每股虧損 0.24 元。

廣明日前也公告 10 月營收達 9.6 億元，月減 4.26%、年增 8.63%，為今年次高，累計前 10 月營收達 85.99 億元、年增 16.57%。