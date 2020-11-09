鴻海再捐50萬片雙鋼印口罩 助新北市府嚴防二波疫情

鴻海 (2317-TW) 今 (9) 日宣布，為迎戰秋冬季可能迎來的第二波新冠肺炎 (COVID-19) 疫情，捐贈 50 萬片同時印有「Made In Taiwan」、「MD」及「鴻海 Logo」的雙鋼印口罩予新北市政府第一線防疫工作人員。

鴻海表示，口罩產線在持續配合政府口罩徵用要求下，調整為雙鋼印口罩外，鑑於第二波疫情蠢蠢欲動，因此也加緊趕工，將原訂 11 月下旬交付新北市政府第二批口罩的時間，提前至 11 月 6 日，加上先前捐贈給予新北市土城廠區鄰里及全台 10 個社福團體，以及新北市政府首批捐贈案，累計已提供社會 100 多萬片口罩防疫物資。

鴻海近一步指出，MIT 自製口罩在政府定量徵用期間，也善用可調配產能額度，除了先提供 40 萬片口罩，讓鴻海公司員工登記領取使用外，同時也以成本價格，滿足在台灣超過 20 家關聯企業的採購需求，在防疫物資上發揮集團分工分享的力量。

鴻海強調，身為「口罩國家隊」的一員，未來也將繼續配合政府口罩徵用，並持續回饋社會的方案，落實企業社會公民責任，同時為台灣防疫前線工作盡一「片」心意。