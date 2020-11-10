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〈美股盤後〉瑞輝疫苗催生類股輪動 道瓊收漲逾800點

鉅亨網編譯羅昀玫
〈美股盤後〉瑞輝疫苗催生類股輪動 道瓊收漲逾800點 (圖片：AFP)
〈美股盤後〉瑞輝疫苗催生類股輪動 道瓊收漲逾800點 (圖片：AFP)
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美國民主黨候選人拜登贏得本次美國總統大選後的首個交易日，瑞輝宣布旗下新冠疫苗達 90% 有效，週一 (9 日) 美股開盤狂飆衝高，金融、航空、休閒旅遊類股樂漲，科技股、宅經濟相關股票墜入深淵。

道瓊早盤開盤秒漲噴上 1600 點，創下盤中新歷史高點，隨著美國國會參議院多數黨領袖麥康奈爾 (Mitch McConnell) 呼籲，今年底之前僅通過小型新刺激法案，終場道瓊收漲逾 800 點，創 6 月 5 日以來的最大單日漲幅。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續發燒，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 5070 萬例，死亡數突破 126 萬例。

美國累計確診達 900 萬大關後僅 10 天，迄今已有超過 1000 萬例，累計死亡數超過 23.7 萬。拜登宣布召集疫情應對工作組，並呼籲美國人戴上口罩。明尼蘇達大學傳染病研究與政策中心主任 Michael Osterholm，美國必須了解，我們即將進入新冠地獄。

週一 (9 日) 美股四大指數表現：

  • 美股道瓊指數上漲 834.24 點，或 2.95%，收 29,157.64 點。
  • 標普 500 指數上漲 40.29 點，或 1.15%，收 3,549.73 點。
  • 那斯達克指數下跌 181.45 點，或 1.53%，收 11,713.78 點。
  • 費城半導體指數下跌 31.68 點，或 1.25%，收 2,497.59 點。
A
標普 500 指數 11 大板塊漲跌各異，能源、金融與工業板塊領漲，非必需消費品、資訊科技、必需消費品領跌。

科技五大天王幾乎全面下滑：蘋果 (AAPL-US) 下跌 2.00%；臉書 (FB-US) 下跌 4.99%；Alphabet(GOOGL-US) 上漲 0.096%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 5.06%；微軟 (MSFT-US) 下跌 2.38%。

道瓊 30 檔成分股以美國運通領漲。美國運通 (AXP-US) 上漲 21.39%；波音 (BA-US) 上漲 13.71%；摩根大通 (JPM-US) 上漲 13.54%；迪士尼 (DIS-US) 上漲 11.87%；雪佛龍 (CVX-US) 上漲 11.60%。

費半成分股多收低。AMD (AMD-US) 下跌 3.21%；英特爾 (INTC-US) 上漲 0.46%；NVIDIA (NVDA-US) 下跌 6.40%；高通 (QCOM-US) 下跌 1.66%；美光 (MU-US) 上漲 1.45%。

台股 ADR 漲多跌少。台積電 ADR(TSM-US) 下跌 2.59%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 2.70%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 6.37%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.10%。

焦點個股消息

輝瑞 (PFE-US) 與合作夥伴 BioNTech (BNTX-US) 研發的新冠疫苗傳出達 90% 有效後，華爾街狂喜，兩家公司分別上漲 7.69% 和 13.91%。因為這比市場一般預期的效能還要好很多，美國公衛專家福奇此前曾表示，科學家研製的新冠疫苗最終可能只有 50% 到 60% 的效果。

新冠疫情衝擊，美國最大連鎖電影院 AMC 娛樂 (AMC-US) 瀕臨破產，瑞輝疫苗消息傳出可能讓人們重返影院，AMC 娛樂週一股價暴漲 51.41%。

疫苗消息亦推動美國航空和主要郵輪運營商股價走高。 聯合航空 (UAL-US) 上漲 19.15%；美國航空 (AAL-US) 上漲 15.18%；達美航空 (DAL-US) 上漲 17.03%；西南航空 (LUV-US) 上漲 9.70%。 嘉年華郵輪 (CCL-US) 和挪威郵輪 (NCLH-US) 上漲逾 39.29% 和 26.75%。

受益於宅經濟相關股票慘跌，ZOOM (ZM-US) 下跌 17.37%，亞馬遜下跌 5.06%。

美國 10 年期美債殖利率飆升，銀行股同步揚升，摩根大通 (JPM-US) 與花旗 (C-US) 等銀行股大漲 13.54% 和 11.49%。

美國食品藥品監督管理局 (FDA) . 投票反對 Biogen (BIIB-US) 旗下新藥「aducanumab」，因 Biogen 沒有足夠的證據表明該實驗藥物減緩了破壞大腦的疾病，該公司週一股價暴跌 28.17%。

華爾街分析

QMA 首席市場策略師 Ed Keon 表示，從投資的角度看，新聞消息對疫苗的最重要影響是，您可能最終會看到價值和小型股的輪換，今天就正在發生了。

PNC Financial 首席經濟學家 Gus Faucher 表示：「從短期和長期來看，瑞輝消息都是一個好消息。」一些經濟學家警告說，確診激增仍將在冬季給經濟帶來壓力，但財政和貨幣刺激措施應有所幫助

休閒餐飲類股回溫大漲，GLOBALT 高級投資組合經理 Tom Martin 表示，在談到瑞輝疫苗 90% 的有效，這有點令人難以置信，但大家現在可以開始想像，在未來的某個時候，生活恢復正常。人們回到外面，他們不需要戴口罩，經濟也會重新開放。這就是為什麼會看到那些曾遭重創的股票反彈。

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