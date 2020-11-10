〈能源盤後〉COVID-19疫苗消息振奮 WTI收創6個月最大單日漲幅

週一 (9 日) 交易，受新冠疫苗正面消息推動，原油期貨價格飆升，WTI 原油收創約 6 個月以來最大單日漲幅。

Velandera Energy 財務長 Manish Raj 表示，「今日的漲勢很大程度上是因為受到疫苗正面消息以及全球股市大漲的完美雙重因素影響。」

「然而，無論多麼令人印象深刻，今天的漲勢也只是扭轉了過去 2 週下跌的價格。因此，如果疫苗消息仍持續下去，那麼在今天大漲後，還有更多動力帶動更進一步上漲空間。」

Raj 提到，週一股市的亮點是航空公司和旅遊業，這是原油價格上漲的第二大動力，「航空燃油市場復甦的跡象對原油交易者非常有利。」

12 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 3.15 美元或近 8.5%，收每桶 40.29 美元。

根據道瓊市場數據，這是 WTI 最前月契約自今年 5 月以來最大單日上漲金額和漲幅，收盤價為 10 月 22 日以來最高。

1 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 2.95 美元或 7.5%，收每桶 42.40 美元。

根據道瓊市場數據，這是 Brent 最前月契約自今年 6 月 1 日以來最大單日上漲金額和漲幅，收盤價為 10 月 22 日以來最高。

輝瑞 (PFE-US) 和 BioNTech (BNTX-US) 週一宣布其新冠候選疫苗對預防新冠病毒有 90% 有效性，且沒有先前感染 SARS-CoV-2 的證據。

上週石油甫因歐美病例激增而受重創，美國連續 5 日單日新增確診超過 10 萬人，但週一疫苗的好消息激發了全球股市和風險資產的上漲，投資者也同時拋售公債和黃金等傳統避險工具，長期受眾創已跌至谷底的旅遊相關企業，如航空、遊輪股均飆漲。

OPEC + 減產協議可望調整

然而，石油上漲不一定全部與疫苗有關，分析師指出，沙烏地阿拉伯能源部長的一番話暗示了對調整 OPEC + 減產協議採開放態度。

沙烏地阿拉伯能源部長 Abdulaziz bin Salman 王儲被問及，OPEC + 是否會延後 1 月放寬生產限制的計畫 (自每日減產 770 萬桶降至 570 萬桶)，他回答，「我們做了些調整，我相信在與盟國協商後，我知道他們對調整原則有熱忱。」

根據 S&P Global Platts 調查，今年 10 月 OPEC + 整體石油產量增加 21 萬桶 / 日，達到每日 3727 萬桶。

S&P Global Platts 指出，「利比亞不受 OPEC + 減產配額限制，該國現已厭倦多年戰爭與動盪而熄火，他們是石油產量增加的主因。」利比亞 10 月份產油量翻升近 3 倍，達 46 萬桶，為利比亞自 1 月以來最高產量。

大選結果更明朗

Schneider Electric 高階大宗商品分析師 Robbie Fraser 日報提到，大眾對大選結果「更加了解」也是石油價格上漲的原因之一。

民主黨已經確定控制了白宮和眾議院，但參議院的組成目前仍未確定。「參議院控制權的不明確性可能會成為近期推動另一波刺激措施的阻力，如果成功，新一輪刺激措施可能對大宗商品價格帶來利多。」

EIA 將於週四公布上週能源供應量報告，因為週三是退伍軍人節，屬於聯邦假日，但當日商品照常交易。

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