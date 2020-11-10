疫苗消息振奮旅遊股 迪士尼飆漲12% Zoom、Peloton重挫20%

迪士尼 (DIS-US) 週一股價收漲近 12%，係因新冠候選疫苗的正面消息激勵，投資者奔向旅遊類股。

製藥廠商輝瑞 (PFE-US) 和 BioNTech (BNTX-US) 週一宣布其新冠候選疫苗對預防新冠病毒有 90% 有效性，且沒有先前感染 SARS-CoV-2 的證據。

交易者過去幾個月來湧向科技股，因這些科技股得益於大眾居家防疫的限制，例如視訊軟體平台 Zoom (ZM-US) 和 Peloton (PTON-US)，但在新冠候選疫苗有效性超過 90% 的消息公布後，投資者自這些類股撤回，並奔向將受惠於經濟重啟的企業。

Zoom 週一重挫 17% 以上，Peloton 的跌幅則超過了 20%。

先前受到新冠疫情重創，迪士尼樂園、娛樂工作室部門均遭受嚴重損失，迫使迪士尼 9 月下旬在其樂園、體驗和消費品部門裁員 2.8 萬人。

迪士尼在第三季財報中提到，當季因樂園遭關閉，營業利益損失 35 億美元，且樂園、體驗和產品部門的營收下降 85% 至不達 10 億美元 (該部門包含遊輪、度假村和商品)，該公司的娛樂工作室第三季營收也下降 55% 至 17 億美元。

迪士尼預計週四盤後公布第四財季財報。