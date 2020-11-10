搶攻電動車！通用汽車到明年Q1底前 擬招聘3000人

通用汽車 (GM-US) 週一 (9 日) 宣布，為加速電動車計畫，將到 2021 年第一季底招聘 3000 名新員工，且許多職位將使用遠端工作，因為通用開始提供比以往任何時候都更多的遠程機會。

通用表示，人才聚焦軟體開發，工作將集中在工程、設計和資訊科技上，「以增加多樣性和兼容性，並對電動車和顧客體驗領域做出貢獻。」

此波招聘適逢通用汽車預計聚焦電動車，計畫 2023 年前全球推出至少 20 款新電動車。通用今年稍早表示，計畫在 2025 年之前在電動和自動駕駛車領域上投資 200 億美元。

通用自動駕駛和電動車項目副總裁 Ken Morris 週一表示， 在通用下一代電動車平台上，繼首款電動車 GMC Hummer EV 之後，通用汽車在已經把至少 2 款電動車提的時程表提前。

在通用週一宣布增聘人手的消息前，該股價達 52 週高點 39.72 美元，盤中漲幅多達 5%，因新冠候選疫苗的正面消息，加上大力支持電動車的總統候選人拜登應可入主白宮。

通用週一最終漲幅 3.98%，收 38.96 美元。

「我們期待與拜登政府合作，以提高美國全體 50 個州的電動車採用率，並鼓勵對研發和製造的投資。到頭來，氣候變遷是全球關切問題，從環境考量點來看，要移除汽車廢氣排放量的解決方法就是落實全電動、零排放的未來。」

此回宣布新聘的 3000 名人力與先前宣布招聘的 1100 名不同，後者屬通用與 LG Chem 合資 23 億美元在俄亥俄州東北部成立的公司的一部分，該公司將生產 Ultium 電池。

通用 2019 年全球雇員約 16.4 萬人，較 2015 年時的 21.5 萬人下降，係因該公司近年來推動重組與裁員。