〈尖點法說〉Q3稅後純益大增逾5成 前三季每股純益1.25元

PCB 製程鑽針及鑽孔服務廠尖點科技 (8021-TW) 今 (10) 日召開法人說明會並公布最新財報，第三季在旺季效應下，稅後純益 9409 萬元，季增 50.82%，年增 34.46%，單季每股純益為 0.66 元，累計前三季稅後純益 1.78 億元，年增 12.92%，每股純益為 1.25 元。

尖點科技今日也宣布，2003 年加入尖點科技營運的林若萍出任總經理，並自即日起生效。

尖點科技第三季營收 8 億元，毛利率 35.23%，季增 4.88 個百分點，年增 2.5 個百分點，稅後純益 9409 萬元，季增 50.82%，年增 34.46%，單季每股純益為 0.66 元，累計 2020 年前三季營收為 21.33 億元，毛利率為 30.7%，年增 2.98 個百分點，稅後純益 1.78 億元，年增 12.92%，每股純益為 1.25 元。

尖點第三季銷售組合方面，PCB 鑽針佔合併營收 55.3%，鑽孔服務占合併營收 39.4%，切削刀具則佔合併營收 5.3%。

尖點新任總經理林若萍也兼任發言人，負責集團財務、人資、採購、資訊、經管及 CSR 事務推動。林若萍 2003 年加入尖點科技，自 2003 至 2006 年擔任台灣地區業務部主管；2006 至 2018 年期間，擔任董事長特助暨經管室主管，並兼公司發言人職務。在加入尖點科技之前，於美商公司擔任顧問，協助多家大型企業導入供應鏈管理系統。

林若萍畢業於輔大資訊管理學系，其後並取得國立中正大學資訊管理碩士學位。