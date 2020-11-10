永豐金導入SROI擴大永續成效 善盡企業社會責任

永豐金控善盡企業社會責任，積極規劃結合永續發展目標 (SDGs) 連結的各項社會參與活動，結合旗下子公司永豐銀行，以數位科技結合金融服務，首創「農產智慧交易平台」，大幅提升農產批發市場運作效率，更導入社會投資報酬率（Social Return on Investment，簡稱 SROI）計畫，評估創造出 6.17 倍社會影響力。

永豐金控表示，為大幅簡化傳統批發市場的承銷流程，永豐銀行推出「農產智慧交易平台」用以提升人力運用效率，打造傳統市場、承銷人、農民及永豐的多贏局面，從金融服務業變身為農產商務的最佳夥伴。

永豐銀行以首家合作的「新北果菜市場」為標的，導入 SROI 評估計畫，試算結果為「永豐銀行每投入 1 元新台幣，可創造 6.17 元新台幣的社會價值。」亦即永豐結合銀行本業，創造 6.17 倍影響力，展現「農產智慧交易平台」的影響力，協助傳統市場營運轉型。

結合銀行本業實踐利他 創造 6.17 倍社會影響力

永豐銀行表示，「農產智慧交易平台」自 2016 年起導入批發市場並磨合，歷經 5 年已逐步建構果菜、漁產、肉品及花卉等四大類型市場的合作模式，經由 SROI 評估與「新北果菜市場」的合作成效，該平台可增加承銷人的資金運用彈性及便利金流，也有助於提升市場的經營績效，多數成果均有利於承銷人及市場，顯示「農產智慧交易平台」成功以銀行核心本業實踐利他精神。

「農產智慧交易平台」屢獲獎 展現商業社會雙重價值

過去二年，「農產智慧交易平台」獲獎無數，2020 年獲得「亞洲企業社會責任獎」（Asia Responsible Enterprise Awards；AREA）的「社會公益發展獎」(Social Empowerment)、2019 雜誌「Social Responsibility Highly Commended Initiative」等 ESG 獎項肯定。

永豐銀行表示，「農產智慧交易平台」協助批發市場與承銷人採用無現金交易，並提供融資代墊以減少市場經營者的資金壓力並提升交易彈性，除建構果菜、漁產、肉品及花卉等四大類型的批發市場合作模式外，進一步將多元支付「QR Pay」掃碼收付款應用導入農產零售市場，協助下游市場轉型；未來也將推出「農騰卡」以提供食農生態系上游融資服務，同時計畫建構農產智慧交易平台 2.0 版，推動農產品雲端交易，打造完整的農產金融生態圈。