【群益投顧】美國高科技股重挫拖累台股震盪回測短線支撐

一、盤勢分析

美國總統大選結果底定，輝瑞藥廠釋出疫苗利多激勵，週一美股開盤狂漲，惟大規模新刺激法案難料，科技股逆轉翻黑拖累回吐早盤漲幅，終場四大指數收盤漲跌不同調；道瓊工業大漲 2.95%、S&P500 收高 1.15%，但那斯達克下挫 1.53%、費城半導體收低 1.25%。歐股方面，受到疫苗利多帶動，泛歐 STOXX600 指數大漲 3.98%，德國收漲 4.94%、英國收高 4.67%、法國飆漲 7.57%。今早亞股走勢分歧，台股以下跌 37 點開出，終場以下跌 45.75 點或 0.35% 收盤，收在 13081.72 點，成交金額為 2487.71 億元。盤面結構，類股漲多跌少，原先的疫情受惠、受益股豬羊變色，電子受宅經濟族群走跌拖累走勢偏弱，金融震盪走高抵銷跌勢，傳產股以觀光、油電漲幅最突出，造紙、橡膠跌幅較大。

二、盤勢預估

製藥大廠輝瑞宣稱旗下新冠肺炎疫苗第 3 階段臨床試驗結果，防護效力達到 9 成，訊息牽動相關族群多空異位。台股開低震盪一度翻紅，中場過後賣壓加重回測 1，3000 點關卡後收腳，終場以類十字小 K 下跌 45 點作收，成交量擴增至 2500 億元左右，指數收盤守穩 3 日線，且 3 日、12 日線排列仍偏多，短線先以技術性回檔視之，操作建議確實參考個別股短期均線變化順勢因應。

英特爾先進製程研發不如預期，先前透露擴大委外代工，其中 CPU 需要 10 奈米以下先進製程，全球僅台積電、三星兩家業者有機會，並以台積電呼聲最大，現又傳出因全球晶圓代工產能吃緊，將對聯電擴大 28 奈米製程 WiFi 與車用晶片投片量，台灣整體晶圓代工上下游都可望受惠。

市場研究機構 TrendForce 表示，11 月面板拉貨動能持續推動價格續漲，電視、監視器和筆電等漲幅均優於預期，上修第 4 季面板漲幅預估到 15～20%，近日大陸深圳出現面板代理商大規模暫停報價、停止接單，預料報價恐還上調空間，國內業者第 3 季全面轉盈，第 4 季獲利可望進一步擴大。

新冠疫情改變生活型態，歐美民眾不敢搭乘大眾運輸工具，轉而以自行車代步或做為健身之用，帶動自行車熱銷，整車廠巨大與鏈條大廠桂盟公佈前 3 季獲利都已超越去年全年水準，全球疫情未止，需求持續延燒，整車廠、變速器、鏈條、輪胎等零組件接單都已經排到明年上半年，甚至部份看到下半年。

三、強勢股

電子：欣興 (3037)、南電 (8046)、力成 (6239)、日月光 (3711)、健鼎 (3044)。

非電：長榮航 (2618)、寶成 (9904)、台塑化 (6605)、豐泰 (9910)、台塑 (1301)。

本文係研究員對大盤之看法，僅供參考，不做進出依據