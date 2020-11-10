〈精測法說〉黃水可：未來兩年半導體需求不錯 明年營運沒有悲觀的理由

精測 (6510-TW) 今 (10) 日召開法說會，總經理黃水可表示，5G、AI 帶動，未來兩年半導體產業發展不錯，明年隨著 5G 手機市場規模倍增，及周邊晶片測試需求挹注，營運沒有悲觀的理由。

黃水可指出，儘管全球半導體市場受疫情爆發、美中科技戰干擾，但 5G、AI 趨勢興起，今年產業仍可保持正成長，展望後市，隨著對抗新冠疫情的藥品問世，加上應用面擴張，未來兩年半導體市況仍相當不錯。

黃水可引述研調機構數據指出，今年半導體市場規模將達 4320 億美元，年增 4.7%，明年則因手機需求回溫、5G 應用擴張，估可達 4750 億美元，年增 10.1%，創下新高。

單就探針卡市場來看，黃水可認為，年初研調機構預估，今年市場規模為 17.52 億美元，但隨著疫情衍生許多應用，今年實際上市場規模可達 18.81 億元，看好探針卡市場至 2025 年為止，年複合成長率將達 6.2%。

精測近期積極投入探針卡領域，第三季營收比重約 16%，預計第四季隨著布局先進製程領域發酵，營收比重可望再提升，有助獲利。

展望明年，黃水可看好，5G 手機 AP (應用處理器) 測試原先就是精測擅長領域，明年在 5G 手機出貨倍增下，訂單動能可望續強，加上周邊晶片測試需求強，包括電源管理晶片、天線模組封裝、載板等，營運沒有悲觀的道理，未來也將視情況擴充產能。