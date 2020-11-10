〈美股盤前要聞〉輝瑞疫苗報佳音 美股期貨波動

美國民主黨候選人拜登贏得美國總統大選後的交易日，輝瑞宣布旗下新冠疫苗達九成有效，美股昨日開盤狂漲，金融、航空、休閒旅遊類股上漲，科技股、宅經濟相關股票則墜入深淵。美股期貨週二呈現波動。

1. 疫苗佳音 美股期貨波動

由於輝瑞 (PFE-US) 與德國合作夥伴 BioNTech(BNTX-US) 研發疫苗後期試驗取得突破性進展，促使大盤上漲，美股期貨在週二 (10 日) 曾呈現波動。道瓊期貨上漲 0.85%，標普 500 期貨漲跌 0.02%，斯達克 100 期貨下跌 1.35%。

據最終試驗結果，在沒有事先感染跡象的人群中，輝瑞與 BioNTech 合作研發的新冠疫苗有效性超過 90%，若順利在最終試驗中證實療效並獲得安全性數據，最快在 11 月下旬向美國 FDA 申請緊急使用授權。

在疫苗利多推動下，疫情受害的旅遊概念股幾乎全面大漲，不過，法人提醒，由於疫苗達到全球普及尚需時間，市場一般預期旅遊市場最快要到 2022 下半年至 2023 年左右才會完全恢復過去水準，因此，今年相關個股仍有虧損壓力，明年展望也暫時觀望。

2. 疫情衝擊營收 超越肉類下挫

超越肉類 (BYND) 週一盤後公布第三季財報，遠低於華爾街預期，盤後重挫 22% 以上，週一交易時間因過於震盪而兩度暫停交易。週二盤前交易中下挫 17.73%。

該公司第三季全球營收為 9440 萬美元，較去年同期增長 2.7%，但低於分析師預期的 1.32 億美元。扣除部分項目後每股淨損 28 美分，慘於分析師預期的每股淨利 5 美分。

第三季業績不如預期主要受到新冠肺炎 (COVID-19) 疫情導致餐廳銷售不佳，和消費者減少囤積物資的影響。Beyond Meat 執行長 Ethan Brown 指出，這是疫情爆發以來，該公司首次面對疫情對淨收入全面性和不可預測性的衝擊。

3. Zoom 等宅經濟股下挫

交易者過去幾個月來湧向科技股，因這些科技股得益於大眾居家防疫的限制，例如視訊軟體平台 Zoom (ZM-US) 和 Peloton (PTON-US)，但在新冠候選疫苗有效性超過 90% 的消息公布後，投資者自這些類股撤回，並奔向將受惠於經濟重啟的企業。Zoom 盤前下跌 1.62%，Peloton 則下跌 1.11%。

Zoom 公司的股價，因今年疫情的遠距通訊需求而飆漲，但在輝瑞公司宣布，其疫苗能阻止 90% 以上的受試者感染新冠肺炎後，Zoom 的股價大跌。

QMA 的分析師 Ed Keon 表示，從投資的角度而言，疫苗消息的最重要影響是，最終會見到類股輪動至價值股和小型股。」

4. FAA 有望近日解除波音 737 MAX 禁飛令

美國聯邦航空管理局 (FAA) 局長 Steve Dickson 週一 (9 日) 表示，波音 (BA-US)737 MAX 飛機經過調整後的審查程序，已經進入最後階段，有望在「未來幾天」完成最終評估，但他未透露具體日期。波音股價在美股盤前上漲 2.87%。

消息人士表示，FAA 最早可能在 11 月 18 日宣布認證結果，進而取消停飛禁令。

消息人士說，FAA 之所以做出這一決定，是因為其他全球監管機構也正在接近允許復飛，上個月歐盟航空安全局 (EASA) 也肯定波音在飛行調整後的成果。

FAA 批准後，航空公司必須完成軟體更新和飛行員的更新培訓，這一過程至少需要 30 天，之後飛機才能返回天空。

5. 歐盟將對亞馬遜提起正式反壟斷訴訟

英國《金融時報》引述知情人士報導，表示主掌競爭事務的歐盟反專員 Margrethe Vestager 週二 (10 日) 將對亞馬遜 (AMZN-US) 發布正式的反壟斷訴訟，瞄準該公司同時作為零售商、電商平台的「雙重身份」。亞馬遜股價於美股早盤中下跌 2.15%。

歐盟在 2018 年 9 月宣布對亞馬遜展開反壟斷調查，指控該公司自第三方賣家獲取數據，並利用數據推銷自家產品，造成不公平的市場競爭。

長期以來，亞馬遜的商業模式不斷遭到歐美監管機構審視。2018 年，德國反壟斷監管機構針對亞馬遜的歐洲業務模式展開調查，當時便瞄準該公司作為零售商和第三方平台的雙重角色，關注其是否濫用市場地位為第三方賣家設立非法條款。

面對各家監管機構指控，亞馬遜淡化自家構成反壟斷行為的疑慮，指出多數零售商均擁有自己的品牌，且線上銷售僅佔整體零售產業的一小部分。