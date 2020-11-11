〈美股盤後〉蘋果M1晶片問世 費半崩逾3% 英特爾NVIDIA血染

輝瑞疫苗利多消息推動，類股輪動啟動，週二 (10 日) 科技股與宅經濟相關類股連日遭遇拋售潮，標普、那指、費半三大指數收黑，晶片股一片血染，受工業股提振，道瓊勉強收紅逾 260 點。

不確定性仍在暗中醞釀，美國大選民主黨候選人拜登預測勝出後，美國總統川普不服大選結果，週二 (10 日) 川普重申大選計票舞弊，拜登回應，川普不願承認敗選，令人感到尷尬。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續發燒，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 5090 萬例，死亡數突破 126 萬例。美國累計確診超過 1,010 萬例，累計死亡數超過 23.8 萬。

週二 (10 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 262.95 點，或 0.90%，收 29,420.92 點。

標普 500 指數下跌 4.97 點，或 0.14%，收 3,545.53 點。

那斯達克指數下跌 159.93 點，或 1.37%，收 11,553.86 點。

費城半導體指數下跌 75.26 點，或 3.01%，收 2,422.33 點。

標普 500 指數 11 大板塊漲跌各異，能源股領漲、科技股領跌。

科技五大天王全面崩跌。蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.28%；臉書 (FB-US) 下跌 2.27%；Alphabet(GOOGL-US) 下跌 1.35%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 3.46%；微軟 (MSFT-US) 下跌 3.38%。

道瓊 30 檔成分股收高。沃爾格林聯合博姿 (WBA-US) 上漲 6.45%；波音 (BA-US) 上漲 5.20%；雪佛龍 (CVX-US) 上漲 4.62%；salesforce (CRM-US) 下跌 4.50%；3M (MMM-US) 上漲 3.49%。

費半成分股血染。AMD (AMD-US) 下跌 6.17%；NVIDIA (NVDA-US) 下跌 6.31%；英特爾 (INTC-US) 下跌 0.35%；高通 (QCOM-US) 下跌 1.75%；美光 (MU-US) 下跌 0.98%。

台股 ADR 多收低。台積電 ADR(TSM-US) 下跌 1.54%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 0.40%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 5.11%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.78%。

焦點個股消息

台北時間週三蘋果第三場發表會登場，蘋果除了推出基於 ARM 架構設計、5 奈米製程的 M1 自家晶片，以及三款搭載該晶片的 Mac 新品，即 MacBook Air、MacBook Pro 和 Mac Mini。

天貓雙 11 等全球最大的購物狂潮掀起，但阿里巴巴 (BABA-US) 下跌 8.26%、京東 (JD-US) 下跌 5.63%、拼多多 (PDD-US) 下跌 2.87%、唯品會 (VIPS-US) 下跌 3.23%。

禮來公司 (LLY-US) 上漲 2.97%。美國食品藥物管理局 (FDA) 批准緊急使用其新冠抗體治療藥物。治療和疫苗的積極消息傳出之後，ZOOM (ZM-US) 下跌 9.01%。

微軟 Xbox 兩款新遊戲主機 (Xbox Series X 與 S) 於 11/10 正式發售，並在台灣三地舉行實體首賣會，微軟下跌 3.38%。

美國聯邦航空管理局 (FAA) 有望近日解除波音 737 MAX 禁飛令，預計最快將在 11 月 18 日批准波音 737 MAX 復飛，波音 (BA-US) 上漲 5.20%。

超越肉類 (BYND-US) 週一盤後公布第三季財報，遠低於華爾街預期，其股價下跌 16.94%。

經濟數據

美國 10 月 NFIB 小企業指數報 104，預期 104.2，前值 104.0

華爾街分析

Inverness Counsel 首席投資策略師 Tim Ghriskey 表示，在 (輝瑞) 疫苗宣布後，美股經歷了一次重大輪動，這是一個戲劇性的變化，一旦廣泛接種疫苗，經濟就有望恢復某種形式的正常。

Tim Ghriskey 稱，需要注意的是，目前正掀起疫情第二波高峰，創紀錄的人染疫，但至少到目前為止，一旦病毒被根除，市場能克服經濟痛苦，讓美好的日子變得更美好。

Tim Ghriskey 還提到，川普上演的鬧劇讓人們對未來幾個月政府的平穩過渡感到擔憂，華盛頓特區冒出來的火焰無情且持續燃燒著。