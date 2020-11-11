新冠疫苗呼之欲出 三檔零售股看漲 三檔宜避開

新冠疫苗問世的可能性越來越高，這對零售股來說，波動性高的股票將越處於有利位置，其中分析師點名三檔個股應該可多留意，另外也有三檔個股最好暫時避開。

輝瑞 (PFE-US) 和 BioNTech (BNTX-US) 宣布其新冠候選疫苗對預防新冠病毒有 90% 有效性，且沒有先前感染 SARS-CoV-2 的證據，提高了該疫苗今年通過 FDA 核准的可能性。

2 家公司計劃 2021 年向市場釋出 10 億劑以上，不過，S&P 500 遭科技股下挫拖累，過去 2 日僅上漲 0.4%，市場反應的現象是，疫情相對有利科技股。

零售方面，Cowen 零售分析師 Oliver Chen 報告提到，「我們認為，β值較高以及空單餘額較高的股票，更有利於估值上漲。」

β值一般是被用來衡量一支股票的風險大小，β值等於 1 時意味該股與市場上的平均股票波動一樣，低於或高於 1 就分別代表波動性低於或高於市場平均。

空單餘額 (short interest) 指的是市場上未回補的空頭數量，也就是交易者借券賣出、仍未買回的總數量。空單餘額高意味著該股票很大一部分在外流通股處於空頭部位，因此賣空者會想在價格上漲過高或過快之前買回股票。

3 檔個股看俏：Nordstrom、梅西百貨和 Kohl’s

Chen 認為，Nordstrom (JWN-US)、梅西百貨 (M-US) 和 Kohl’s (KSS-US) 都有很大的上漲空間。

梅西百貨β值約莫 1.6，空單餘額 40%，本週上升了 18%。短期內，該公司收益可能會很波動，因為百貨公司仍嚴重依賴來客量，而消費者容易因正負面疫苗消息，影響其上百貨逛街的意願。此外，根據 FactSet 的數據，該公司的債務比率較高，債務佔企業價值的 56％ (市值加上債務減去現金)。債務比率高通常等於β值高，因為該股風險更大。

Nordstrom β值約莫 1.7，空單餘額約 45%，債務比率近 50%，受到疫苗正面消息推動，該股本週上漲 31%。短期內，「我們相信在一個新冠疫情結束的環境下，Nordstrom 可以成為『報復性需求』的最大受益者之一。」Chen 說。

Kohl’s β值超過 2、債務比率約 37%，本週股價上漲 20%。

三檔個股宜避開：Target、沃爾瑪和好市多

另一方面， Target (TGT-US) 本週持平，沃爾瑪 (WMT-US) 上漲僅 2.8%、好市多 (COST-US) 下跌 1.6%。

這些公司的銷售高度仰賴數位銷售，這使他們關於疫苗的近期前景收益波動性較小，他們的債務比率也都不到 10%，Target、沃爾瑪和好市多的β值分別是 0.7、0.4 和 0.6。