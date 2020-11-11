〈台股盤後〉權值股帶頭衝新高13262.19點 高價股遭逢高調節

台股今 (10) 日在蘋概、傳產、金融等權值股連袂大漲下，終場收在歷史新高 13262.19 點，上漲 180.47 點或 1.38%，不過今日高價股遭到資金調節，收盤成交量 2391 億元。

觀察今日權值股表現，傳產族群表現最為亮眼，反應油價大漲利多，台塑四寶同步大漲，台塑化漲逾 7%，台化、台塑均漲約半根漲停，南亞也漲 3.6%；航運指標萬海漲 8.9%。

另外，鋼鐵龍頭中鋼、製鞋大廠寶成、輪胎大廠正新等，均有 3-4% 以上的漲幅，水泥雙雄亞泥、台泥、紡織的遠東新、福懋、營建指標興富發等漲幅也落在 2-3% 之間。

而除了傳產族群外，金融族群同樣亮眼，富邦金前 10 月每股純益繳出 7 元高水準，今日大漲 4.8%，中信金、新光金漲逾 3%，玉山金、兆豐金、元大金等也漲逾 2%，成為另一點火動能。

而電子股方面，蘋果發表筆電新品，台積電、鴻海雙雙漲 1%，發揮穩定軍心的效果，組裝廠和碩、英業達雙雙漲 3%；PCB 也在欣興漲近 4% 帶動下，健鼎、華通均漲逾 2%。

不過，今日高價族群普遍弱勢，IC 設計中，股后矽力 - KY 及祥碩雙雙跌逾 3%，信驊跌 2%、譜瑞 - KY、聯發科也雙雙走跌；此外，緯穎重挫 6.4%，富邦媒、鈊象跌逾 4%，旭隼、玉晶光等均走弱，面板雙虎同樣陷入修正。