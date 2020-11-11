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台股收13262點續締新猷 外資回補 三大法人狂買196.95億元

鉅亨網新聞中心
台股收13262點續締新猷 外資回補 三大法人狂買196.95億元。(圖：AFP)
台股收13262點續締新猷 外資回補 三大法人狂買196.95億元。(圖：AFP)
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台股三大法人外資金融塑化台積電

美國科技股持續走弱，但台股今 (11) 日開低走高，金融及塑化族群吸引大量買盤進駐，加上台積電止跌回升，帶動電子股回穩，加權指數終場強漲 180 點，收在最高 13262 點，續創歷史新高，三大法人今日合計大買 196.95 億元。

台股今日成交值超過 2400 億元，累計三天均超過 2000 億元，資金明顯回流，觀察籌碼面，外資再度轉為買超，共大買 153.86 億元；投信持續與外資對作，今日賣超 4.28 億元；自營商仍與外資同調，轉買超 47.32 億元，三大法人合計買超 196.95 億元。

金融族群持續獲得法人青睞，其中富邦金 10 月穩坐獲利王，累計前 10 月 EPS 繳出 7 元的好成績，帶動股價大漲逾 4%，中信金、兆豐金、國泰金、玉山金等權值股也都有 1-3% 的漲幅。

此外，塑化族群今日也扮演撐盤主力，台塑化受油價回升激勵，股價強漲逾 7%，台塑、台化及南亞則上漲 3-5%，漲勢相當強勁；二線塑化股連帶吸引資金挹注，包括台聚、聯成、華夏、中石化、永裕等，漲幅達 2-4%。

台積電今日股價開低，盤中由黑翻紅，並帶動電子股整體走勢，終場上漲 1.3%，收在本日最高 457 元；鴻海、大立光及聯電也都獲資金進駐翻紅；不過，聯發科遭遇賣壓，一度跌至 662 元，終場下跌 1.5%，收在 676 元。

法人表示，台股各期均線均穩步向上，技術面偏多格局不變，近期引發話題的新冠疫苗，美國最快也要明年初上市，普及全球還要再等等，投資人應回歸基本面，留意第三季財報優、第四季展望佳的個股。

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