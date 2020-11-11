【群益投顧】金融傳產權值股推升指數 台股再創歷史新高

一、盤勢分析

美國昨日在科技巨擘包含臉書 (FB-US)、亞馬遜(AMZN-US)、微軟(MSFT-US) 走跌，芯片類股 NVIDIA(NVDA-US)、超微 (AMD-US) 重挫逾 6% 下，科技股相對承壓，惟能源、工業、內需等族群股價走升，終場美四大指數僅道瓊維持漲勢收高 0.9%，NASDAQ、標普與費半皆回檔修正，其中費城半導體指數收低 3.01%，跌幅最大。台股今 (11) 小幅開低 14.68 點，隨後在塑化、金融等權值股買盤湧入下，指數穩健走高，終場加權指數上漲 180.47 點，成交量 2390.50 億。

盤面上以塑化、金融、被動元件、MOSFET、車用零組件、半導體材料設備廠、PCB、矽晶圓、生技醫療等類股走勢相對強勁。

二、盤勢預估

台股技術面觀察，週二日線終結連 6 紅並留下十字線，今天台股仍以傳產與金融族群為盤面主軸持續推高指數。目前月線已揚升至 12870 點的位置，強化大盤下檔的支撐力道。

由於 10 月營收已公告完畢，公司第 3 季季報也陸續公佈，投資人可掌握月營收維持年成長，具備漲價題材或產業供需吃緊的類股，包含塑化、被動元件、MOSFET、矽晶圓、載板等族群。投資策略中，波段創高股採價差操作、中低位階的題材股沿短期均線轉折時順勢佈局。

因美國輝瑞藥廠 (Pfizer) 和德國 BioNTech 聯手研發的疫苗傳出佳音，推升油價回穩並帶動煉油、紡纖塑化、汽車等產業的復甦前景。台塑四寶中，台塑(1301)10 月營收年增 0.78%，因主要產品 PVC、AN、EVA 報價走揚，過去兩週利差維持擴張態勢，未來隨 HDPE 客戶提前備貨下，有望推升銷量成長並增添營運動能，激勵今日股價勁揚。南亞(1303)10 月營收年增 2.23%，受惠於風電、網通與電子零組件廠商拉貨力道強勁，帶動丙二酚、環氧樹脂、高頻基板與軟板的銅箔需求提高，第 4 季業績展望將明顯回升。

載板族群，在 5G 手機晶片成長趨勢下，景碩 (3189)10 月累積營收年增 21.69%，因半導體高階封裝形式沿革，營運將重啟新的獲利循環。南電 (8046)10 月累積營收年增 23.12%，隨美系客戶的高階訂單挹注，第 4 季獲利表現將維持高檔。

個股焦點中，強茂 (2481)10 月累積營收年增 11.67%，隨中高壓 MOSFET(金屬半場效電晶體) 供需市況吃緊，漲價題材發酵，工控、高階車用等產線收入有望呈現雙位數成長，業績表現持續攀高。

三、強勢股

電子：

友訊 (2332)、興勤 (2428)、訊芯 - KY(6451)、宣德 (5457)、強茂 (2481)。

非電：

威致 (2028)、台聚 (1304)、胡連 (6279)、萬海 (2615)。

本文係研究員對大盤之看法，僅供參考，不做進出依據