美喆-KY前三季稅後純益2.5億元年減18% EPS 3.78元

地板製造商美喆 - KY(8466-TW) 今 (11) 日公布 2020 年第三季財報，單季稅後純益 9793 萬元，季增 9.67%，年增 29.96%，每股純益為 1.48 元，累計 2020 年前三季每股純益 3.78 元。

美喆 - KY 第三季營收 7.99 億元，毛利率 30.96%，季增 0.88 個百分點，年增 4.56 個百分點，稅後純益 9793 萬元，季增 9.67%，年增 29.96%，每股純益為 1.48 元；2020 年前三季營收為 21.69 億元，毛利率為 28.9%，年增率 2.56 個百分點，前三季稅後純益為 2.5 億元，年減 18.58%，每股純益 3.78 元。

美喆 - KY 今年合計前三季歐洲、美洲、中國、台灣等銷售區域營收比重，分別為 60％、15.4％、9.3％與 6.4％，其中，歐洲地區主要客戶整體庫存水位偏低，持續增加庫存回補力道，帶動歐洲地區銷售成長，美喆 - KY 趁勢亦加速啟動 LVT、SPC 石塑地磚新系列產品研發上市計畫，有望藉由外銷代工客戶備貨需求積極度提高，以達到對整體營運將帶來更為明確的貢獻。

美喆 - KY 積極強化外銷業務接單，並佈建自有品牌更完善經銷通路與異業合作契機，積極衝刺美喆與普隆兩大自有品牌市場占有率，另一方面，集團積極推動 LVT、SPC 石塑地磚新系列產品研發上市計畫。