【日盛投顧】盤前分析



◆盤勢分析

1. 美國科技股在連日下跌後，受惠蘋果發表搭載自家設計處理器 M1 的 Mac 系列電腦的利多，帶動科技股股價反彈，終場美股四大指數呈現漲跌互見，漲跌幅介於 - 0.08% 至 + 3.67%，其中費半指數最為強勢，台積電 ADR 上漲 3.67%，聯電 ADR 上漲 2.78%。

2. 量價及技術面：

（1）、量能：量縮上漲，後續上漲須補量，下跌須量縮。

（2）、均線：下檔支撐為 13,000 點附近，上檔壓力為 13,450 點附近。

（3）、技術指標：日 KD 進入 80 以上超買區，提防短線震盪幅度會加劇。

3. 櫃買指數上漲 0.70%，收在 166.87 點。短線支撐為 164 點附近，壓力為 170 點附近。

4. 觀盤重點：美股因輝瑞疫苗發佈後，國際資金出現賣科技股轉往金融及原物料及內需股的趨勢，台股也同步連動，我們認為短線上建議投資人佈局選股上，可逢高減碼電子股降資金轉往金融、原物料、內需等相關族群佈局。選股方向可留意被動元件、金融、觀光、造紙、塑化、內需。

5. 無懼 MSCI（明晟）調降台股三指數權重，金融、塑化昨（11）日領漲台股，在外資大買百億元下，配合自營商、壽險資金等內資追捧，帶動台股昨日共計寫下四大亮點，成為市場熱議話題。

6.MSCI 昨天公布今年第 4 季指數調整，本次成分股新增二檔（4743 合一、3037 欣興）、刪除二檔（長 2618 榮航、1434 福懋）。權重在 MSCI 全球指數、新興市場指數及亞洲（日本除外）指數分別下降 0.01 個百分點、0.33 個百分點及 0.27 個百分點。

7. 台股首檔石油槓桿 ETF - 元大 S&P 原油正 2（00672L），因「負油價」事件衝擊，淨值大幅下跌達到期信 ETF 強制清算門檻，證交所業已公告，元大 S&P 原油正 2 終止上市日為 11 月 13 日，代表今（12）日為最後交易日，手上還有部位的投資人，應盡速決定是否參與清算。

8. 晶片電阻廠 2478 大毅昨（11）日公告前三季獲利 6.09 億元，較去年同期大增 93.2%，每股純益 4.33 元。公司看好明年大環境可望成長，抱持正面看法，且通訊和車用占比可望提升。

9.6271 同欣電受惠併購效益及手機、車用需求陸續回溫，加上 CMOS 影像感測器晶圓重組（RW）新產能全面開出，第 4 季營運持續喊衝，單季獲利有望較第 3 季大增四成，營收續創高峰；全年營收年增率有機會達三成，挑戰百億元大關，改寫新猷，每股純益挑戰 7.5 元。

10.4958 臻鼎 - KY 昨（11）日舉行法說會，公布第 3 季獲利 16.3 億元，季增逾 27%，董事長強調，公司營運谷底已過，在大客戶新機遞延效應帶動下，臻鼎本季營運將可望挑戰新高。

