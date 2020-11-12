〈房產〉雙北市今年新建案平均公設比大幅拉高 北市達35.3%

根據市調機構統計，今年截至 10 月底止，大台北新成屋、預售屋建案平均公設比同步寫下歷史新高。其中，台北市一口氣突破 35% 大關，來到 35.3％，新北市平均公設比則升至 33.1％，兩地均較去年成長 0.5 個百分點。

住展研發長何世昌表示，雖然近年輿論不斷呼籲房產登記應改為實坪制，但因「雨遮不計坪且不計價」與房市景氣強勁復甦兩大因素影響，導致公設比持續飆高，公設比變化與社會期待走上截然相反的路。

何世昌分析，大台北新建案平均公設比雙雙創下新高，主因除了與「雨遮不計坪且不計價」有關，使計算公設比的分母（主建物＋附屬建物）減少外，另一個關鍵因素是今年房地產景氣復甦力道強勁，購屋族對高公設比建案，容忍度提高，直接使建商更大膽的提高公設比。

不動產業界通常有個既定的認知，認為公設比 35% 是購屋族的最大容忍值，公設比超過 35% 的房子會比較不好賣，所以多數建案會把公設比控制在這個臨界點之下。但是台北市今年新建案平均公設比一舉突破 35% 這道關卡，來到 35.1%，且建案銷況所受影響並不大。

統計顯示，台北市公設比低於 30% 的新建案「瀕臨絕種」，2019 年還有 8 個建案，今年卻只有 2 個，占比僅約 1.2％。在統計的 164 個新建案中，公設比最低的是 28%，最高的則達到 47%。

北市建築基地面積在 100 坪以下的建案共有 21 個，而其中最佛心建案公設比為 34%，最高的則達到 47%。然而，大基地建案公設竟沒比較低，灌起來也毫不客氣；建築基地面積超過 800 坪以上的建案有 13 個，當中公設比最低者也要 33.9％，最高者達 43.9%。數據顯示，今年北市公設比高低與建築基地大小，兩者之間沒有必然性的關係。

新北市公設比低於 30% 的新建案相對較多，今年還有 14 個，占整體比例約 5％。雖然新北市低公設建案較多，但往年都會有低於 25％以下的超低公設建案，今年則已不復見。在統計的 258 個建案中，建案公設比最低的是 27.7%，最高的則達 42%。

何世昌認為，在土地成本居高不下的環境下，業者為了獲取足夠的利潤，公設比持續升高是個確立且明顯的趨勢。而建案若有豐富的休閒公設，的確能提升居住品質，適當的公設比購屋族也多能接受；但若什麼休閒公設都沒有，但公設比卻仍灌到 40% 以上，容易令購屋族心生厭惡。