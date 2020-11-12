富邦台50每股配息1.033元 年化配息率3.38%

ETF 進入配息旺季，成為近期市場的熱門話題，富邦台 50 (006208-TW) ETF 今 (12) 日公告每股配息 1.033 元，年化配息率 3.38%，過去 3 年的配息表現大多優於大盤。

富邦台 50ETF 經理人温芳儀表示，富邦台 50 ETF 每年配息 2 次，雖然 8 月份第一次每股配息 0.4810 元，配息金額看似不高，但今天的公布的第二次配息，在歷經第三季除權息旺季後，依據該基金的收益分配期前公告，優於第一次的配息表現，預計每股配息 1.033 元，年化配息率 3.38%。

温芳儀表示，過去 3 年來，富邦台 50 ETF 僅 2019 年配息表現與大盤相近，2017 與 2018 年的配息率都有 5% 以上 (一年配 2 次的加總)，優於臺灣加權指數。

由於 ETF 交易便利且風險相對個股分散，因此台股相關 ETF 相對受投資人青睞，如追蹤台灣 50 指數相關 ETF，向來是台股市場的投資寵兒。以富邦台 50 為例，根據投信投顧公會公布截至 10 月底數據，該 ETF 在台股 ETF 中，各期績效名列前茅。

温芳儀進一步指出，受國際政經風險影響，加上近期適逢美國大選以及歐美疫情，市場波動增加，但就各國股市表現上，台股未來仍具備相對吸引力。就美國大選而言，目前已初步落幕，但市場預估無論誰當選均有望推出紓困案，華爾街普遍樂觀預期，加上企業獲利展望佳，大選過後美股中長線仍有望持續走多，對台股將有正面牽引。

此外，基於第四季正值產業旺季，加上年底法人作帳行情，以及半導體、5G、蘋果新機等題材趨勢續行，短線震盪後，預期市場仍將回歸基本面檢視，再加上台股在殖利率上相較其他國家股市具備優勢，估值也相對合理，對國際資金而言仍具有吸引力，台股中長線仍維持正面看法；因此 ETF 除息表現也可期待。