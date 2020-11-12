〈和碩法說〉Q3純益年增近1成EPS 2.61元 創歷年同期新高

代工大廠和碩 (4938-TW) 今 (12) 日召開法說並公布第 3 季財報，受資訊產品組合不同、通訊產品客戶新品延後發表，和碩第 3 季僅消費性產品保持成長，但在業外挹注下，單季稅後純益 68.17 億元，季減 3.63%、年增 8.26%，每股純益 2.61 元，仍創下歷年同期新高，累計前 3 季每股賺 5.91 元。

和碩第 3 季營收 3356.36 億元，季增 2.38%、年減 5.4%，毛利率 4.15%，季減 0.22 個百分點、年增 0.4 個百分點，營益率 1.86%，季減 0.11 個百分點，年增 0.1 個百分點，稅後純益 68.17 億元，季減 3.63%、年增 8.26%，每股純益 2.61 元。

累計和碩前 3 季營收 9419.57 億元、年減 0.7%，毛利率 3.65%，年增 0.48 個百分點，營益率 1.32%、年增 0.3 個百分點，稅後純益 154.36 億元，年增 39.2%，每股純益 5.91 元。

從三大產品線觀察，和碩第 3 季僅消費電子保持成長，資訊產品則因產品組合不同，通訊產品也因客戶新品出貨遞延至第 4 季而呈現衰退，統計各產品營收比重，通訊產品占 54%、資訊產品占 15%、消費產品則占 19%、其他則占 12%。

業外方面，和碩在避險措施得宜情況下，單季匯兌利益達 8200 萬元，加上其他收益，第 3 季業外貢獻約 32.69 億元，和碩第 3 季筆電出貨 300-310 萬台，持平第 2 季、年增逾 1 成，桌機出貨 155-160 萬台片，較上季小幅下滑。

展望第 4 季，法人預期，和碩受惠蘋果 (APPL-US) iPhone12 系列手機發表，預購銷售優預期，加上遊戲機等消費性電子產品出貨暢旺，將可望挹注第 4 季消費、通訊產品出貨動能，傳統旺季可期。