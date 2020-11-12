京城銀逢高調節台股 大舉減碼BB+以下海外債

京城銀 (2809-TW) 今 (12) 日舉行線上法說會，前 3 季稅後純益 36.85 億元，較去年同期大幅成長 81.79%，在獲利大幅成長下，每股淨值攀升至 38.16 元。而目前投資策略方面，台股採逢高調節，並大舉減碼低評等 BB + 以下海外債。

京城銀財務部副理洪振凱表示，京城銀今 (2020) 年前 3 季稅後純益 36.85 億元，較去年同期大幅成長 81.79%，且今年前三季獲利已經超過 2018、2019 全年，若第四季沒有意外，今年全年獲利可望回到 2016 年水準，前三季每股稅後純益 3.29 元，稅前 ROE、ROA 分別為 13.42%、1.88%，也遠優於國銀平均的 8.4%、0.64%。京城銀每股淨值攀升至 38.16 元，優於去年同期的 34.57 元。

京城銀前 3 季淨收益 62.87 億元，較去年同期減少 1%，利息淨收益、手續費淨收益及其它收入與去年同期相較分別增加 9%、增加 2% 及減少 28%。

洪振凱說明，利息淨收益增加主要受惠於放款規模成長，同時因美元資金成本下滑帶動淨利差擴大，海外債券利息收入增加，而其他收入大幅減少主要是因為受疫情影響，許多金融資產信評下滑，依 IFRS9 規範，每季底需針對金融資產提列預期信用損失，因此造成其他收入下滑 28%。

京城銀整體資產品質部分，逾期放款比率 0.01%、全體放款覆蓋率 1.52%，不過尚未回到去年上半年提存綠能前的 1.6% 水準。

截至第 3 季，京城銀淨利差上升到 1.83% 水準，為全體國銀裡在央行 3 月降息之後唯一淨利差上揚的銀行，而存放利差比起上一季則降到 1.89%，小降 2bps；對於淨利差能逆勢上揚，財務部協理吳至人表示，主要是放款「以量補價」，以擴大放款規模來彌補利率下滑的影響，以及美元資金成本的大幅下降。

展望明年，吳至人表示，仍要看美元資金成本，若持續往下在走，NIM 就會再往上，但存放利差預期無法往上拉，因此仍將以衝刺放款量來彌補。

在股利政策部分，洪振凱表示，明年配股，至少會如之前董事長戴誠志所言，每股配發 1.5 元現金股利，但是否會超過此金額則需董事會決定。

此外，洪振凱表示，京城銀持續擴充線上業務，今年第二季開辦 Goyee 數位帳戶業務，該行的數位布局策略，不是衝刺人數為目標，而是服務現有客戶為主；第三季進一步推出「京速 pay」國際匯款業務，全數位化、不需臨櫃，且不限定為該行客戶，也就是他行客戶也能使用「京速 pay」國際匯款業務。

至於目前京城銀一些大額呆帳回收的最新狀況，洪振凱表示，新竹市場、華映目前還沒有明確時間和進度，要往後再延；綠能路竹市場擔保品之前拍賣 8.6 億元，但何時入帳要看法院進度，時程無法預估。而第 3 季確實提存較多，主要是 8 月有一些營造相關的案子打呆，整體前三季打呆打了 2.8 億元左右，未來有很大部分有機會回沖回來。

投資布局部分，吳至人表示，國內債未實現利益將近 2 億元，而海外債未實現利益近 1 億美元，而台股部位餘額約 32 億多元，現在採逢高調節。

其中，海外債部分，京城銀基於風險考量，大舉減碼 BB + 以下的部位，佔比已由第 2 季的 7% 大舉降到只剩 4%，現在主要以買入天期較長的債券為主，因此平均存續天期有增加，此外，有相當的部位買入美國政府公債，並伺機回補收益較高的公司債。

談到海外債，吳至人表示，預期殖利率都將維持低檔，京城銀未來 2 年到後年底，到期的海外債部位都很少，預期每年都只有 1 億多美元的水準而已，且現在利率很低，因此未來兩年美元債的水位大致上就維持現有 13 億美元左右水準，目前現金部位蠻多，大多停泊在交易部分的債券上。