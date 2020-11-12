和大Q3擺脫虧損谷底 EPS 0.17元 前3季每股賺0.64元

汽車傳動系統製造廠和大 (1536-TW) 今 (12) 日公布第三季財報，單季稅後純益 4256 萬元，年減 76.5%，每股純益 0.17 元，創 2011 年以來同期新低，但已從上季虧損轉盈，反映逐漸從疫情衝擊中回穩；累計前三季稅後純益 1.63 億元，年減 71.06%，每股純益 0.64 元。

和大第三季合併營收 12.99 億元，年減 15.12%，營業毛利 2.7 億元，年減 38.02%，毛利率 20.8%，年減 7.69 個百分點，營業利益 9110 萬元，年減 57.62%，營業利益率 7.01%，年減 7.03 個百分點。

日前和大公布 10 月合併營收為 5.59 億元，月增 9.59%、年增 7.3%，已連 6 個月較上月成長，並創 2019 年 2 月以來單月高點，顯示第四季已重回成長軌道，和大表示，表現符合逐月回升期待。

和大目前嘉義三廠仍按原定計畫建廠中，預計明年初完成後啟用投產，備妥 2021 年後電動車客戶的拉貨需求。

和大是特斯拉減速齒輪箱獨家供應商，據特斯拉第三季財報顯示，上海超級工廠 Model3 產能已增至每年 25 萬台，而市場傳出 2021 年特斯拉上海超級工廠計畫生產約 55 萬台，法人樂觀看待，隨著客戶端拉貨速度加快，除了年底前需求增加，和大長期發展前景無虞。