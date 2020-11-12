〈鉅祥法說〉Q3獲利賺贏上半年 前三季每股純益0.89元

沖壓件廠鉅祥 (2476-TW) 今 (12) 日由總經理林映碩主持召開法人說明會，對於未來審慎樂觀，鉅祥第三季獲利能力明顯走高，稅後純益 9613 萬元，賺贏上半年總和，年增 10.01%，每股純益 0.52 元，前三季稅後純益 1.64 億元，年減 38.6%，每股純益 0.89 元。

鉅祥第三季營收為 12.32 億元，毛利率為 30.79%，季增 4.94 個百分點，年增 5.47 個百分點，稅後純益 9613 萬元，年增 10.01%，每股純益 0.52 元；2020 年前三季營收 34.44 億元，毛利率 27.13%，年增 1.3 個百分點，稅後純益 1.64 億元，年減 38.6%，每股純益 0.89 元。

鉅祥第三季產品組合有利帶動下，本業獲利已恢復正常，前三季稅後純益較去年衰退，主要是第一季新冠肺炎疫情干擾，導致單季虧損。

鉅祥前三季車載相關營收比重占 16%，工業應用 32%，3C 電子產品應用占 52%。

鉅祥為 1975 年成立的沖壓件公司，擁有模具設計、機械加工、沖壓、電鍍、射出成型、自動組裝一貫化製程，在全球有 15 個生產據點，超過 2000 個客戶也包括日、美、歐等地重要廠商。