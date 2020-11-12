餐飲Q3大豐收 雅茗-KY獲利創高 豆府前三季賺贏過去二年

餐飲業第三季大豐收，雅茗 - KY(2726-TW)和豆府 (2752-TW) 今 (12) 日公布第三季財報繳出好成績，雅茗單季稅後純益 6370 萬元，年增 31.37%，每股純益 (EPS) 達 1.79 元，創單季新高；豆府達 8352 萬元，年增 110.2%，每股純益 3.71 元，寫單季次高，前三季稅後純益 1.74 億元，賺贏去年和前年全年表現。

雅茗指出，第三季受惠中國消費市場回溫、旺季加持以及營運體質調整有成，不但擺脫疫情干擾，也轉虧為盈，樂觀看亮眼表現將一路維持至第四季，且在今年奠定的良好基礎上，明年營運可望再有爆發性成長。

雅茗第三季合併營收 5.08 億元，年減 16.53%，營業毛利 2.59 億元，年減 15.82%，毛利率 51.05%，年減 0.42 個百分點，營業利益 5917 萬元，年減 7.5%，營業利益率 11.65%，年增 1.13 個百分點。

雅茗強調，在疫情期間同步進行營運精實調整，並提高新加盟主加盟意願，單季新展店達 120 店，逐漸擴張至三四線城市。

由於雅茗第三季獲利亮眼，扭轉上半年虧損態勢，累計前三季稅後純益 578 萬元，年減 95%，每股純益 0.16 元。

而豆府第三季合併營收 5.21 億元，年增 41.23%，營業毛利 2.9 億元，年增 45.98%，毛利率 55.6%，年增 1.81 個百分點，營業利益 8505 萬元，年增 69.55%，營業利益率 16.32%，年增 2.73 個百分點，稅後純益 8352 萬元，年增 110.26%，每股純益 3.71 元；累計前三季稅後純益 1.74 億元，每股純益 7.76 元。

豆府表示，儘管 9 月因暑期結束消費市場稍微降溫，仍積極透過各項行銷活動來延續消費力道，而在餐廳外的銷售通路上，與便利超商的通路合作，維持消費熱度。

豆府今年以來已展店 12 家店，總店數來到 54 家店，至年底前將再開 1 家北村豆腐家、3 家飛機河粉，成長動能無虞。

截至目前，包括瓦城 (2729-TW)、漢來美食 (1268-TW) 第三季獲利均創單季新高，王品 (2727-TW) 創 6 年半來單季新高，而美食 - KY(2723-TW) 也創 2 年來新高。