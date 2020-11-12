〈鴻海法說〉消費、雲端產品樂觀 明年營收估個位數成長

展望明年，鴻海 (2317-TW) 董事長劉揚偉認為，疫苗估明年年中可望問世，整體來看，明年消費智能、雲端網路依舊樂觀可持續成長，元件及其他產品在 CMM 模式推升市占率下，明年將高度成長，整體全年營收估個位數成長，毛利率 7% 目標也不變。

劉揚偉表示，依照過往跟客戶新品開發期一年來看，現在也差不多知道明年機種狀況，雖然不算訂單能見度，但已可做預測。

雲端網路產品方面，受惠既有客戶需求成長，劉揚偉指出，雲端服務供應商 (CSP) 出貨量估雙位數成長；元件及其他產品，在 CMM(Component Module Move) 模式帶動市占率提升下，會有超過 15% 的高度成長。

至於電腦終端需求，劉揚偉認為，雖然在家上班對電腦需求影響很大，但預計到明年，因為疫情驅動需求回歸正常，需求估將衰退，不過整體在家上班的趨勢「回不去了」。

整體來看，劉揚偉認為，明年是充滿未知挑戰的一年，疫苗雖然看來明年中出來，會刺激經濟活動，有利消費性產品需求，但疫情期間，各國印了很多鈔票，在疫情放緩後，相關政策是否退場，一來一往會不會抵銷需求，都需要觀察，毛利率 7% 的目標也不會變。