佳世達Q3 EPS 1.04元寫10年高點 Q4展望樂觀

佳世達 (2352-TW) 今 (12) 日召開法說會，在併購效益挹注下，每股純益 1.04 元創 10 年新高、前三季每股純益來到 1.64 元，展望第四季，董事長陳其宏認為，顯示器家用需求暢旺、高附加價值新事業向上成長、業外認列權益法投資收益朝正向發展，都是第四季的成長動能，營運展望相對樂觀。

佳世達第三季營收 517 億元，季增 18%、年增 21%，毛利率 14.5%，季增 0.9 個百分點、年增 0.3 個百分點；營業淨利率為 4.0%，季增 0.7 個百分點，稅後純益 20.46 億元，季增 116%，年增 103%，每股純益 1.04 元。

累計佳世達前三季營收 1346 億元，年增 9%、稅後純益 32.27 億元，年增 10%，每股純益 1.64 元；公司說明，疫情下網通需求增溫，加上明泰 (3380-TW)8 月起由權益法轉為合併子公司，挹注本業營收獲利；業外轉投資也受惠面板業績增溫，均推升營運表現。

以第三季產品營收比重來看，高附加價值營收突破達到 31%，其中網路通訊營收比重 13%，智慧解決方案營收比重 12%，醫療相關營收比重約 6%。

而近期歐美疫情再起，陳其宏表示，大環境經濟情勢仍應審慎應對，但受惠於聯合艦隊效益發酵，加上先前在數位轉型、防疫與醫療等相關布局，均帶動業績能維持成長，營運展望相對樂觀。

陳其認為，第四季為傳統科技業旺季，顯示器家用市場需求暢旺，高附加價值新事業有望向上成長，業外認列權益法投資收益朝正向發展，都是第四季的成長動能。