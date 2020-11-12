看好腦中風新藥 晟德擬斥近5億元參與順天私募 持股比攀升至37%

晟德 (4123-TW) 董事會今 (12) 日發布重訊，看好轉投資公司順天醫藥 (6535-TW) 開發的急性缺血性腦中風新藥 LT3001 臨床試驗發展，預計斥資 4.988 億元，參與順天私募，持股比將從 28% 提升至 37%。

順藥旗下急性缺血性腦中風新藥 LT3001，已在美國、台灣進行二期臨床試驗，該新藥已與上藥醫藥簽署中國地區授權，其他地區已有藥廠登門洽談授權，預計新藥完成 2A 臨床試驗後，同步啟動授權案。

晟德看好順藥腦中風新藥未來發展，以每股 29 元，總投資金額近 5 億元參與順藥私募，持股比提高至 37%，仍為最大股東。

總經理許瑞寶表示，順藥除腦中風新藥已進入臨床二期外，長效止痛針劑 LT1001 在中國、美國、瑞士及東南亞等地銷售，未來將持續提高市占率；尿毒性搔癢新劑型 LT5001 則在台灣進行一、二期合併人體臨床試驗。

晟德今日也公布財報，受惠認列轉投資公司北京加科思評價利益、依權益法認列澳優乳業獲利，帶動第 3 季稅後純益 9.48 億元，季減 24.46%、年增 3069%，每股純益 2.09；前 3 季稅後純益 24.12 億元，較去年同期由虧轉盈，每股純益 5.47 元，賺逾半個股本。