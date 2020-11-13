藍天Q4筆電出貨估創單季新高 百貨事業迎旺季獲利倍增

藍天 (2362-TW) 表示，第四季筆電需求延續，客戶因應中國雙 11 購物節、聖誕節與農曆春節的鋪貨需求，已出現強勁追單潮，出貨估將創單季新高；另外，百貨業務在雙十一、聖誕節等重點購物檔期，業績獲利也可望倍增。

藍天表示，第三季在宅經濟需求延續下，筆電出貨 45 萬台、創近六年單季新高，前三季藍天筆電出貨量 109 萬台，年增 6%；10 月則已經出貨量 17 萬台，第四季出貨將再刷新單季記錄；藍天第三季每股純益 0.36 元、前三季每股純益 0.53 元。

展望第四季，藍天認為，筆電需求熱度不減，陸續取得各國政府教育標案，電競、商務機種同樣買氣暢旺，加上客戶因應中國雙 11 購物節、聖誕節與農曆春節的鋪貨需求，已出現強勁追單潮，歐洲客戶更是提早下長單至明年第二季。

此外，明年第一季新的 VGA 顯示卡發佈，藍天看好，會迎來高階電競機種的換機潮，再加上今年底 PS5 和 XBOX Game console 配合發佈的電玩大作， 也會推升明年第一季的平均售價 (ASP)。

而在中國通路及百貨事業方面，藍天表示，目前中國的 18 家百腦匯科技廣場，平均出租率達 95%；百貨事業則受惠雙十一、聖誕節等重點購物檔期，預期第四季的獲利可望倍數成長。