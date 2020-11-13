營運落底反彈 惠特Q3純益季增8成 每股賺1.17元

全球最大 LED 測試及分選設備製造商惠特 (6706-TW) 今 (13) 日公告第三季財報，營收雖較上季衰退，但雙率同步成長，加上業外匯兌損失減少，帶動獲利攀揚，稅後純益 7857.9 萬元，季增 80.58%，年增 42.2%，每股純益 1.17 元，寫近 5 季高點。前三季稅後純益 1.92 億元，年減 33.56%，每股純益 2.86 元。

惠特第三季營收 6.37 億元，季減 14.95%，年減 27.1%，毛利率 33.22%，季增 0.7 個百分點，年增 1.73 個百分點，營益率 15.73%，季增 5 個百分點，年增 6.98 個百分點；稅後純益 7857.9 萬元，季增 80.58%，年增 42.2%，純益 1.17 元。

惠特前三季營收 22.81 億元，年減 21.6%，毛利率 30.47%，年增 0.86 個百分點，營益率 10.95%，年減 0.67 個百分點；稅後純益 1.92 億元，年減 33.56%，每股純益 2.86 元。

惠特先前受疫情影響，客戶需求觀望，但 8 月起客戶詢問度增加，惠特看好，第三季設備需求已落底，第四季起營運將逐漸回溫。

惠特為晶電 Mini LED 點測及分選唯一代工廠，Mini LED 代工業務從第四季起反應在營收上，也帶動 10 月營收寫下去年 3 月以來新高，明年首季將完整貢獻營收，預期明年代工業務將成主要成長動能。