〈廣達法說〉擬斥20億元增資泰國廠 未來十年要打造營運第三隻腳

代工大廠廣達 (2382-TW) 今 (13) 日召開法說，董事長林百里直言，今年是「有驚無險」的一年，未來十年方向相當清楚，將在既有 5G、AI 的基礎上，進一步延伸到運算應用工具，成廣達營運第三隻腳，至於全球布局，現階段仍以泰國為主，今也宣布將增資泰國廠 20 億元。

林百里表示，AI、5G 已是廣達核心技術，隨著全球加速數位轉型步調，廣達近十年也不斷在進化，包含自己做機械手臂、AI 檢測設備、無人搬運車等，預期未來十年科技進度將更快速，廣達將持續發展軟硬整合服務，配合客戶推展，強調廣達一直都是說得少做得多。

展望未來，林百里形容廣達是做工具的，以刀子為例，客人需要生魚片刀、麵包刀，廣達就可以依客戶需求滿足，因此像是智慧城市、智慧樓宇、智慧醫療、智慧交通上，廣達都可以提供客戶所需的運算工具。

全球布局方面，廣達今公告將增資泰國子公司約泰銖 20 億元 (約新台幣 20 億元)，未來將視營運需求分次投資，而是否會有其他投資計畫，林百里表示，目前只有泰國，不過廣達在中國、台灣、美國也都有據點。

至於位在林口總部對面的第三生產大樓，副董事長梁次震表示，預期明年 5 月完工啟用，產品還在視客戶需求評估中，但也會擴大產線自動化程度。