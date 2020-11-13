晶技10月稅前賺1.62億元 前10月每股稅前盈餘4.35元
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頻率元件廠晶技 (3042-TW) 10 月營收 10.87 億元改寫歷史次高，晶技今 (13) 日公布 10 月自結稅前盈餘 1.62 億元，月減 11.7%，年增 79.1%，累計前 10 月稅前盈餘為 13.49 億元，年增 1.25 倍，每股稅前盈餘為 4.35 元。
晶技 10 月營收 10.87 億元寫歷史次高，僅次 9 月 11.77 億元，月減 7.7%，年增 35.03%，前 10 月營收為 89.02 億元，年增 30.88%。
晶技 11 月營收可望持穩 10 億元以上，受惠台灣平鎮廠新增 5 條小型化產線，效益逐步發揮，未來將再擴產。
晶技第三季營收 31.4 億元改寫歷史新高，依照目前最新接單狀況，法人估，晶技第四季營收將超過 32 億元創新高，今年營收將攻破 110 億元，改寫 2012 年創下的 109.28 億元年度營收紀錄。
晶技第三季營收 31.4 億元，毛利率 30.62%，季增 0.71 個百分點，年增 6.03 個百分點，稅後純益 4.19 億元，季增 13.39%，年增 78.6%，單季每股純益達 1.35 元。
晶技前三季營收 78.15 億元，毛利率 30.16%，年增 6.94 個百分點，稅後純益 10.45 億元，年增 1.32 倍，已超越去年全年獲利，每股純益 3.37 元。