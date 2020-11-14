蓋洛普研究：今年購物季得靠政府再發1200美元 美消費者才肯多花點

富蘭克林 鄧普頓 - 蓋洛普（Franklin Templeton-Gallup）最新研究報告顯示，若年底前美國通過新一輪刺激措施，可望大幅提振零售商今年假期購物季的表現。

富蘭克林 鄧普頓 - 蓋洛普的經濟復甦研究發現，假設政府沒有施行額外的刺激措施，37% 消費者稱他們可能會減少假期購物的金額，只有 16% 計畫會在禮物上花費更多。

然而，假設政府提供額外的 1200 美元刺激措施，計畫減少支出的消費者比例下降至 30%，而計畫多花一些買禮物的消費者比例上升至 22%。

該網路調查自 10 月 1 日進行到 9 日，受訪者達 5002 人。

今年 3 月國會通過了歷史性的 2 兆美元紓困措施，向消費者分發了數百萬張支票，鼓勵消費者除了購買雜貨和民生必需品以外，也添購新科技和居家改善用品。

但這種暫時的提振力已經大致消散，失業率居高不下，加上疫情讓整體趨勢充斥不確定性，許多美國人試圖降低今年購物假期的預算。

美國國會民主黨本週稍早表示，美國新冠感染人數創新高紀錄，週四單日新增確診超過 15 萬人，增加了新紓困方案的緊迫性。

芝加哥市長 Lori Lightfoot 週四也要求居民取消感恩節計畫，改為留在家中，除非要去上班或上學，或進行基本必要的外出，例如去雜貨店等。

分析師認為，國會很難在 1 月 20 日就職日之前通過任何紓困方案，且對川普來說，紓困似乎不是優先事項，反而是下一任的拜登政府已將新冠疫情的紓困案列為首要之務，但恐怕仍趕不上今年的購物假期。