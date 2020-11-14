〈熱門股〉撼訊顯卡需求強勁+比特幣飆漲 股價再寫15個月高點

顯卡廠撼訊 (6150-TW) 受惠遠距商機需求，本業營運轉佳，加上比特幣等加密貨幣近期重啟漲勢，刺激顯卡需求強勁，隨著超微 (AMD-US) 新品推出，法人估，撼訊全年也可望虧轉盈，股價維持強勁走勢，本周周漲 35.09%，再寫近 15 個月高點。

法人表示，撼訊是超微顯卡供應商，將直接受惠超微最新發表 Radeon RX 6000 系列顯卡，帶動新一波換機潮，為第 4 季營運再添動能，不過，短期顯卡供應有吃緊、交期拉長現象發生，估供需吃緊狀態將延續至第 4 季，但也有助產品平均單價提升，帶動第 4 季毛利率再優於第 3 季。

另一方面，全球疫情升溫，加上美國對中國又祭出新一輪封殺令，市場避險情緒再起，加上日前部分支付業者開放使用虛擬貨幣交易，激勵比特幣衝上 16000 美元大關，創逾 2 年高點，也有助板卡廠營運增溫，但多數業者在礦災後，對挖礦商機、庫存保守看待。

撼訊第 3 季單季轉虧為盈，稅後純益達 2482.2 萬元，每股賺 0.61 元，但受上半年虧損影響，累計前 3 季稅後虧損 108.2 萬元，每股虧 0.03 元，虧損逐步收斂。