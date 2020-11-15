台達電創辦人鄭崇華獲頒台大名譽博士 攜手研發電動車、光學醫療

電源大廠台達電 (2308-TW) 創辦人暨榮譽董事長鄭崇華，今 (15) 日獲台灣大學頒發名譽博士，致詞時他透露，現階段與台大還有多項合作計畫積極進行中，包括智慧製造、深度學習演算法，還有工業自動化的馬達設計、電動車動力系統與測試平台，以及光學醫療實驗設備等。

鄭崇華透露，與台大早在數十年前就開始有許多深入的合作，例如曾經透過基金會，與機械系合作開發太陽能車以及電動車的計畫，在當時是非常前端的創新題材，後來也在再生能源領域和電動車領域都得到很好的進展。

此外，鄭崇華認為，節能、提升能源效率比蓋電廠更迅速、有效，企業除了追求成長與利潤，更應該把資源放在對人類生活及社會有貢獻的產品開發，在開發新產品與解決方案的同時，為氣候減緩及調適盡一份力，對企業來說，不只是企業社會責任，其中也蘊含商機。

鄭崇華強調，經過長期持續的努力，台達電產品轉換效率不斷提升，在 2000 年時所有的電源產品效率都已超過 90%，客戶涵蓋全球電腦品牌，且因產品的市占率很高，過去 10 年電源產品為全球客戶節省約 314 億度電。

而明年是台達電成立 50 周年，鄭崇華表示，將以「影響 50 迎向 50」作為自我期許，將積累了 50 年的能力持續創新，與各界夥伴攜手合作，一起邁向下一個 50 年。

鄭崇華 1971 年創立台達電，初期從內銷供應電視機零組件做起，到了 80 年代，順應個人電腦市場的興起，開發出 Switching Power Supply，1983 年台達的交換式電源供應器正式供應客戶，成為個人電腦及其它各種電器核心零組件。