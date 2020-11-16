台新銀理專盜領案 黃天牧怒批深惡痛絕 未來裁罰將不只罰款

台新金 (2887-TW) 旗下台新銀行中和分行高階周姓理專傳出涉嫌監守自盜近 3 億元，犯下銀行史上金額最高的盜領客戶存款案，針對此案，金管會主委黃天牧今 (16) 日痛批「深惡痛絕」，強調未來裁罰絕對不會只以罰款為主。

台新銀行日前透過內部稽核，發現周男經手的客戶資金有異常外流情況，且至少有三位老客戶共約 2.9 億元消失，台新銀行 12 日緊急通報金管會並向刑事局報案，警方根據金流鎖定周男涉案，並在 14 日深夜於三峽將他逮捕落網；據了解，周姓理專因長期投資期指，為了填補期貨遭平倉的虧損金額，因此監守自盜近 3 億元，犯下銀行史上金額最高的盜領客戶存款案。

對此，黃天牧今天於立法院財委會前表示，統計過去這十年來 ，理專弊案大概有 35 件，涉及 22 家銀行，累計裁罰金額 1.69 億元，此金額還不包括今年尚未處理的玉山銀行及台新銀。

黃天牧兩度痛批「深惡痛絕」他表示，尤其是前兩天知道了這個（台新）案情，且理專連續十年涉案快 3 億元，對理專弊案發生，只有「深惡痛絕」四個字可以形容。

黃天牧進一步指出，台新理專案凸顯了不是一個弊案，而是要檢視金融機構企業文化是否符合誠信標準，內控、法遵、公司治理、公平待客等，各方面表現都應被檢視。

黃天牧表示，這絕對不是一個個案，金管會也不會等到明 (2021) 年第 1 季各銀行交出「理專十誡」內控查核報告才來檢視，會即時就台新此案延伸出的個案及制度問題做通盤檢討。

黃天牧強調，對於這類理專弊案，未來處罰將不以罰鍰為度，研議追究其它「非罰鍰」責任的面向，只要有助銀行建立誠信經營文化都會去思考，例如若出現理專弊案情形，公司治理評鑑就要扣分。