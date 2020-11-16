OANDA本週外匯市場看點（2020年11月16日〜11月22日）

上週貨幣對強弱

上週初有關輝瑞疫苗開發的資訊以及風險承受能力的擴大，日元和瑞士法郎等貨幣走弱，而紐元，英鎊，美元等走強。

(資料來源: OANDA)

本週關注材料

美國總統選舉後

關於美國總統大選，川普總統尚未宣布失敗，雖然似乎沒有說服力，但拜登先生很可能成為下一任總統。預計市場注意力將轉向新政府的政策，包括針對新型冠狀病毒的措施。但是，短期內，市場可能會根據川普總統所說的和所做的做出敏感反應，因此，須要關注最新報告。

新型冠狀病毒相關報道

上週，有關輝瑞疫苗開發的報導擴大了市場的風險承受能力，但另一方面，據報導每個國家（主要在美國和歐洲）的感染人數增加了，人們擔心其對經濟的影響。本週建議關注最新報導，因為有關疫苗開發和感染傳播的報導可能會動搖市場。

主要貨幣與美元的走勢

USDJPY

上週美元兌日元在開盤階段受到疫苗開發的報道，出現了上漲後持續了疲軟的推移。

從 OANDA 持倉數據圖表看，由於下跌影響，持有賬面損失的買入持倉增加，反彈位置的安心止盈賣出，以及低價下跌時，止損賣出都可能增加，似乎上漲受阻的情況會持續。

從掛單持倉數據圖看，上方限價賣出掛單很多，似乎有上漲受壓的情況。

上週開盤階段出現了短期內的大幅上漲後，持續了盤整情況，雖然方向感無法判斷的情況出現，但是可以關注下跌的程度，反彈時能否突破高位線寄近期趨勢線等同時，來耐心的尋求行情方向。

(資料來源: OANDA)

EURUSD

上週，歐元兌美元持續方向感很難判斷的推移。從 OANDA 持倉數據圖看，由於價格依舊在高位圈推移，因此持有賬面損失的賣出持倉很多，下跌時的安心回購，以及高價上漲的話，這些持倉的止損買入會增加，似乎堅挺的走勢會持續。

從日線圖看，方向感不明顯，在關注高位線、低位線及最高價、最低價位等同時，來尋求方向感。

(資料來源: OANDA)

GBPUSD

上週，英鎊兌美元在開盤階段出現高價位上漲後，出現了下跌的跡象。

從 OANDA 持倉數據圖表看，由於價格持續在高位圈推移，因此持有賬面損失的賣出持倉增多，下跌位置的安心回購，以及高價上漲時止損買入都會增加，似乎穩固的推移會持續。

從日線圖看，短期內底價、高價都會持續上漲，可以關注這個趨勢能否持續。

在關注能否守住低位線及近期低位位置，以及能否突破高位線寄近期高位位置等同時，來尋求行情方向。

AUDUSD

上週，澳元兌美元持續方向感不明顯的推移。

從 OANDA 持倉數據圖表看，由於不穩定的推移持續，在 0.72 為中心的位置構成了很多持倉，均衡被打破的話，持有賬面損失的多空一方的止損影響，可能會出現行情方向。

從日線圖看，可以關注在出現高價位上漲的跡象後，下跌出現的程度，反彈時能否突破近期高位位置等同時，來尋求上漲持續的可能。

(資料來源: OANDA)

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此文章來源日本網站 marketpulse，文章內容為日文翻譯。

圖表上日語解釋：

買いポジション：多頭

売りポジション：空頭

買い注文：買入訂單

売り注文：賣出訂單

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