盧明光：碳化矽新品 + 車市回溫 朋程明年營收年增25%起跳

朋程 (8255-TW) 董事長盧明光指出，車市景氣第二季落底，下半年客戶拉貨力道明顯回溫，動能將延續至明年，而朋程推出的 SiC MOSFET 封裝，已接獲國際大廠油電混合車訂單，明年下半年就會開始出貨，加上既有產品，營收將重返成長，估年增 25% 以上。

盧明光指出，新冠疫情爆發，今年車市產值估年減 20-22%，朋程專注車用二極體，營運也受影響，但受惠高效二極體 (LLD) 新品貢獻，今年營收年減幅約在 12-15%，表現仍優於產業平均。

盧明光看好，隨著二氧化碳減量排放趨勢確立，電動車、油電混和車都將蓬勃發展，朋程已備妥兩大產品，包括 SiC MOSFET、IGBT(絕緣柵雙極電晶體) 模組，將成明、後年營運成長主力。

其中，進展較快的是 SiC MOSFET，朋程今年切入 Si MOSFET 及 SiC MOSFET 封裝，取得國際大廠 48V 油電混和車訂單，預計明年第三季、第四季就可開始出貨。

朋程 IGBT 模組產線也按計畫進行，預計今年第四季、明年第一季就會送樣給客戶，依據認證期推算，最快明年第四季、2022 年上半年就可配合新廠落成、出貨給客戶，屆時將顯著貢獻營收。

值得留意的是，盧明光與中美晶今年 6 月以來持續加碼買進朋程持股，盧明光買進 170 張，中美晶 (5483-TW) 更大買 1086 張，持股比拉升至 20.4%。

由於中國車市銷量快速回溫，歐美汽車需求也復甦，加上各國推動環保政策，近期英國更確定擬在 2030 年禁售燃油車，將更刺激電動車銷售，車用零組件今年第四季至明年營運將脫離谷底，朋程也隨產業回溫，加上新品陸續問世與出貨，明年營運將重返成長。

朋程也積極拓展內燃機整流二極體市占，除了既有標準型，也推出高效二極體 (LLD)、超高效二極體 (ULLD)，其中，高效二極體已獲得五大發電機廠認證，今年出貨量估較去年逾倍數成長，超高效二極體也將在明年開始放量出貨。

朋程第三季營收 7.23 億元，季增 27.51%，年減 12.9%，稅後純益 1.24 億元，較上季轉盈，年增 77.14%，每股稅後純益 1.35 元；受惠轉投資茂矽 (2342-TW) 第三季轉盈，以及銅殼業者鼎崴營運轉強，朋程依權益法認列轉投資收益，帶動業外進補，第三季每股純益創下一年半新高。