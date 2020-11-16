【安聯投信】肺炎疫苗傳捷報 美股資金動能強勁

新冠疫苗報佳音，市場焦點轉移至過去受疫情影響較深類股，股市情緒正向。根據美銀美林引述 EPFR 統計顯示，上周除歐洲非中東地區股市有小幅淨流出外，包括美國、拉美、亞洲不含日本及全球新興市場等地股市皆迎來資金淨流入，其中美股淨流入金額較來到前一周的近 18 倍來到 324.65 億美元，動能強勁。

安聯投信表示，上周在疫苗實驗數據正面、美國總統大選結果逐漸明朗化以及指標企業財報告捷等利多消息激勵下，雖肺炎疫情嚴峻，但美股指數整體表現仍為正面，其中又以多數為景氣循環、航運觀光金融等過去受到疫情衝擊較大產業為主的道瓊指數較為亮眼；反之在過去數月受惠遠距工作及宅經濟的科技產業稍微降溫，出現類股輪動之勢，但在資金流入的挹注下，美股整體動能仍強 ‧。

安聯收益成長多重資產基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 經理人謝佳伶表示，在疫苗傳出實驗數據正面，有望加快問世腳步後，近期價值股表現突出，甚至有優於成長股態勢。分析其原因，主要包括了因疫苗帶動市場對於經濟重啟的信心，價值股從年初以來表現落後、評價面相對便宜，以及明年價值股企業 EPS 成長率預估將有明顯攀升之故。

謝佳伶分析，因基期較低之故，美股價值股於明年的 EPS 成長增幅有望超過 20%，但若看 2020-2021 年的年均複合成長率（CAGR），成長性股票仍以 12.7% 左右明顯優於價值型的 0.5%，若再往後至 2022 年後觀察，成長股成長幅度也表現較佳，顯示成長股受到特殊經濟事件的影響較小。

此外，謝佳伶也指出，雖因上述基期低因素，價值股於短線內不排除持續有不錯表現，但長線而言成長股的表現仍會優於價值股；舉例來說，根據市調機構 FactSet 資料發現，美股羅素 1000 成長股指數在過去 10 年的報酬來到 391% 的幅度，明顯優於羅素 1000 價值股的 158%。

謝佳伶表示，從長線來看，包括科技、非必須消費及健康醫療產業在內的成長股在未來將持續成長，聚焦相關產業在長期來看更有望替投資人創造超額報酬，故建議投資人仍應關注如美國成長股等強勢資產，做為驅動資產向上成長空間。然因受到包括疫情、地緣政治等不確定性持續潛伏影響，謝佳伶建議，也可將提供穩定金流的美國高收益債納入成為多重資產，並適量搭配掩護性買權（cover call）操作，做為在市場出現震盪、風險情緒轉趨保守時的緩衝，降低衝擊，應對多空難測的市場局勢。

在台股方面，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，近來受到歐美疫情嚴峻、科技股漲多拉回影響，台股多維持高檔震盪格局，而在資金輪動至部份傳產族群下，電子股佔大盤比重略微降低，但整體盤面資金仍屬健康輪動狀態。此外，從近來外資買超將近 390 億元及技術面均線維持多頭格局來看，對台股後市看法仍然正面。

安聯台灣智慧基金經理人鍾安綾表示，目前台股在包括科技業及傳產的訂單仍相當緊俏，多數零組件供需吃緊，能見度也可到明年第一季，除終端市場需求強勁外，也因廠商多備有較高庫存水位之故。

展望後市，鍾安綾表示，在台灣經濟穩健復甦、企業獲利展望正面以及去美化等趨勢以及資金動能面正面的發展下，台股後市看好。在觀察點上，接下來則可觀察農曆年後的終端需求及庫存狀況，作為後續投資判斷。

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