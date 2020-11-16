【中信投信】亞股連兩周全紅 印度成吸金三冠王

受疫苗面市有望激勵，新興亞股上周再度全面收紅！類股健康輪動，科技股氣勢稍減，金融、傳產看俏，布蘭特原油更強漲 10%。新興亞股漲幅最高的前三名為泰國、菲律賓、印度，各別繳出 6.9%、4.3%、3.7%。泰國不僅反彈力道最高，也一舉終結外資連 17 周贖回的窘境，迎來 10.2 億美元的淨流入。上周外資最鍾愛的三個市場分別為印度、南韓、台灣，外資淨流入為 24.2、20、16.1 億美元；印度成為新興亞股吸金三冠王，無論上周、11 月以來、今年以來，都是外資淨流入最高的市場，籌碼面持續強勢。越南成為本周唯一外資淨流出的國家，遭小幅贖回 7 千萬美元。

中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示，上周台股在金融、傳產類股強力反彈下，指數一舉突破萬三高點！隨後雖小幅回檔，但受以下二利多支撐，預料長期仍有想像空間。

周俊宏指出，美國每日新增病例數持續創下新高，但是美國勞動市場非農受雇人數持續增加，且增速高於市場預期，初領失業救濟人數連續第四周下降，為疫情爆發以來新低；這些數據代表經濟正逐漸找到與疫情共存的方式，這是第一個利多。

周俊宏認為，外資態度轉向為台股的第二利多。今年以來，外資對台股站在賣方，而且是新興亞股賣超最嚴重的市場之一。另外，台幣匯率處於近年相對高點，通常台幣匯率處於高水位的時候，外資不會大舉進場，但是 11 月以來至 13 日，買超近 38 億美元，台股期貨淨多單口數亦增加，顯示外資近期對台股偏多看待。但未來盤勢預料將維持高檔震盪，操作上建議鎖定低基期，且財報展望可見度高的個股為宜。

中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，越南股市上週市場消息清淡，主要伴隨全球股市反彈而走高，疫苗問世或使全球經濟走出疫情的陰霾之中，投資者重返風險性資產，推升全球股市表現，其中以今年以來表現較弱勢的市場或資產類別反彈力道較強。

張晨瑋指出，「區域全面經濟夥伴協定」(RCEP) 於 15 日簽署，中國、日本、南韓、澳洲、紐西蘭及東協十國歷經七年多談判，成就了全球最大的自由貿易協定，也更加確立東協國家在全球貿易中所扮演的角色。越南今年淨出口額創新高，於全球外貿市場中的地位與日俱增，長期發展潛力備受期待，惟新興市場波動較大，建議投資者以定期定額方式長期持有。

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