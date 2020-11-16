映泰Q3純益年增逾7倍 EPS 0.49元 Q4本業拚轉盈

板卡廠映泰 (2399-TW) 今 (16) 日公告第 3 季財報，受惠主機板需求強勁，本業虧損收斂，加上業外金融資產投資受益，單季稅後純益達 8642.8 萬元，季增 81.79%、年增 7 倍，每股純益 0.49 元，為近 9 年單季新高，法人看好，映泰隨著超微 (AMD-US)、英特爾 (INTC-US) 等主板新品推出，第 4 季本業可望轉虧為盈。

映泰第 3 季合併營收 6.86 億元，季增 69.91%、年增 59.84%，毛利率 10.65%，季減 0.76 個百分點、年減 1.08 個百分點，營益率 -0.48%，較上季、去年同期虧損收斂，在業外挹注下，稅後純益 8642.8 萬元，季增 81.79%、年增逾 7 倍，每股純益 0.49 元，為近 9 年單季新高。

累計映泰前 3 季合併營收 15.07 億元、年增 22.6%，毛利率 11.05%、年增 4.2 個百分點，營益率 -2.31%、較去年同期 - 8.9% 大幅收斂，稅後純益 1.06 億元，每股純益 0.6 元。

映泰 2018 年起礦卡庫存去化影響，本業營運盈轉虧，但今年隨著庫存逐步去化，已擺脫礦卡影響，看好第 4 季在遠距商機延續、主板新品推出帶動下，本業營運可望轉虧為盈，加上業外金融資產投資收益，全年可望維持獲利。

營收比重方面，映泰仍以主機板為主要營收來源，營收比重達近 7 成，顯示卡、工業電腦、固態硬碟則各占約 1 成。