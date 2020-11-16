安力-KY前三季賺贏去年全年 EPS 4.65元

沖壓件廠安力 - KY（5223-TW）受惠蘋果及非蘋陣營散熱元件需求，今年 9 月及第三季營收同創高，安力– KY 今 (16) 日公布最新財報，第三季稅後純益達 8582 萬元，季減 19.57%，年增 37.32%，單季每股純益達 1.99 元；累計 2020 年前三季稅後純益 2.01 億元，已超越去年全年，每股純益 4.65 元。

安力 - KY 今年前三季獲利成長，主要受惠遠距商機發酵，終端應用產品以 NB 為主，加上新增兩大家用遊戲機組件訂單貢獻，董事長許振焜對明年業績樂觀看待，法人估，明年安力 - KY 營收仍可維持雙位數成長。

安力 - KY 2020 年第三季營收為 6.22 億元，毛利率 33.9%，季減 5.31 個百分點，年減 1.52 個百分點，稅後純益 8582 萬元，季減 19.57%，年增 37.32%，單季每股純益達 1.99 元；累計 2020 年前三季營收為 14.34 億元，毛利率為 34.5%，年增 3.39 個百分點，稅後純益 2.01 億元，年增 82.88%，每股純益為 4.65 元。

安力 - KY 今年順利增加家用遊戲機新應用，散熱零件布局已見成效，今年營收貢獻度將達 8%，明年營收成長帶動下，家用遊戲機散熱零件營收比重將逾 10%。安力 - KY 今年前三季營收，家用遊戲機已達 7300 萬元，佔營收約 5%。

安力 - KY 指出，今年日、美系廠商皆推新型遊戲機，根據過往經驗，遊戲機出貨量在新機發布後 1-2 年內，將大幅成長，且室內娛樂更因民眾宅在家顯著拉升，另外，不論日系或是美系廠入門版新機效能皆優於舊機、價格也低於舊款，預期新一代家用遊戲將迎來龐大換機潮。