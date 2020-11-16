國銀海外獲利年減近4成 六大市場罕見虧損

金管會今 (16) 日公布本國銀行海外分支機構最新獲利情況，截至今 (2020) 年第 3 季止，國銀整體海外據點獲利新台幣 354.8 億元，比去年同期衰退 39.11%，更有多達六個海外市場出現虧損。

受到疫情、海外授信踩雷等因素影響，今年以來，國銀海外分支機構獲利節節敗退，今年第 1 季獲利 158.4 億元，比去年同期衰退 15.2%；累計至第 2 季獲利 252.3 億元，年減 34.115%；第 3 季止，獲利 354.8 億元，比起去年同期的 582.7 億元，衰退幅度進一步擴大到 39.11%。

若以各不同國家市場來看，截至第 3 季，香港據點獲利 202.9 億元，依舊是最賺錢的市場，但仍年減 34.16%；而美國獲利降到只剩 13.9 億元，比起去年同期遽減 72.3%，是衰退最多的市場；日本也年減 69.67%，僅獲利 15.1 億元。

今年第 3 季止，國銀海外據點更多達六個市場出現虧損，包括菲律賓 - 5.8 億元、新加坡 - 6.8 億元、澳門 - 1.1 億元、法國 - 0.6 億元、英國 - 3.2 億元及巴拿馬 - 2 億元。